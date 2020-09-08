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展現軍人大愛精神 海陸阿兵哥捐贈造血幹細胞

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
海軍陸戰隊九九旅上兵黃承浩（中）日前至嘉義縣大林慈濟醫院完成捐贈造血幹細胞，展現軍人大愛。圖／大林慈濟醫院提供
海軍陸戰隊九九旅上兵黃承浩（中）日前至嘉義縣大林慈濟醫院完成捐贈造血幹細胞，展現軍人大愛。圖／大林慈濟醫院提供

海軍陸戰隊99旅上兵黃承浩去年與多位同袍完成造血幹細胞血液樣本建檔，今年7月配對成功，日前至嘉義縣大林慈濟醫院捐贈造血幹細胞，成為建檔弟兄的領頭羊，為受贈者帶來生命的曙光，旅長張明德也代表軍方到院關懷探視，並表示會鼓勵更多年輕人加入助人行列。

黃承浩表示，去年在陸戰隊學校受訓時，參加慈濟骨髓幹細胞中心舉辦的造血幹細胞捐贈說明會，3月與多位同袍一起完成血液樣本建檔，很幸運今年被通知配對成功，在父母弟兄跟長官的支持及鼓勵下配合醫院安排，完成捐贈救人義舉，非常開心能幫助需要的人，創造人生特別的意義。

大林慈濟醫院血液腫瘤科主任李思錦表示，造血幹細胞捐贈者常誤以為捐贈骨髓的方式是「抽龍骨水」，其實目前慈濟骨髓幹細胞中心提供的造血幹細胞捐贈方式，骨髓幹細胞捐贈以及周邊血幹細胞捐贈，皆不會造成嚴重神經傷害，也不會抽脊椎中的龍骨水。

李思錦說，骨髓幹細胞捐贈抽取的部位為「臀部2側骨盆的腸骨後上嵴」，避開了人體中重要中樞神經系統，而周邊血幹細胞捐贈，需事前施打5天的白血球生長激素，將造血幹細胞驅動至人體周邊血液，再於收集日使用「血液分離機」，以獨立管線快速離心收集血液，是目前較常使用的捐贈方式。

海軍陸戰隊九九旅上兵黃承浩日前至嘉義縣大林慈濟醫院完成捐贈造血幹細胞，展現軍人大愛。圖／大林慈濟醫院提供
海軍陸戰隊九九旅上兵黃承浩日前至嘉義縣大林慈濟醫院完成捐贈造血幹細胞，展現軍人大愛。圖／大林慈濟醫院提供

幹細胞 慈濟 陸戰隊

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