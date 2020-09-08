展現軍人大愛精神 海陸阿兵哥捐贈造血幹細胞
海軍陸戰隊99旅上兵黃承浩去年與多位同袍完成造血幹細胞血液樣本建檔，今年7月配對成功，日前至嘉義縣大林慈濟醫院捐贈造血幹細胞，成為建檔弟兄的領頭羊，為受贈者帶來生命的曙光，旅長張明德也代表軍方到院關懷探視，並表示會鼓勵更多年輕人加入助人行列。
黃承浩表示，去年在陸戰隊學校受訓時，參加慈濟骨髓幹細胞中心舉辦的造血幹細胞捐贈說明會，3月與多位同袍一起完成血液樣本建檔，很幸運今年被通知配對成功，在父母弟兄跟長官的支持及鼓勵下配合醫院安排，完成捐贈救人義舉，非常開心能幫助需要的人，創造人生特別的意義。
大林慈濟醫院血液腫瘤科主任李思錦表示，造血幹細胞捐贈者常誤以為捐贈骨髓的方式是「抽龍骨水」，其實目前慈濟骨髓幹細胞中心提供的造血幹細胞捐贈方式，骨髓幹細胞捐贈以及周邊血幹細胞捐贈，皆不會造成嚴重神經傷害，也不會抽脊椎中的龍骨水。
李思錦說，骨髓幹細胞捐贈抽取的部位為「臀部2側骨盆的腸骨後上嵴」，避開了人體中重要中樞神經系統，而周邊血幹細胞捐贈，需事前施打5天的白血球生長激素，將造血幹細胞驅動至人體周邊血液，再於收集日使用「血液分離機」，以獨立管線快速離心收集血液，是目前較常使用的捐贈方式。
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