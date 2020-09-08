天下雜誌滿意度高 黃敏惠：共創嘉義光榮感

天下雜誌2020年「縣市首長施政滿意度」暨「幸福城市」大調查結果今天出爐，嘉義市長黃敏惠在首長個人民調的「整體施政滿意度」獲得80%以上民眾肯定。黃敏惠說，感謝市民支持與市府團隊的努力，透過務實的政策及齊心投入，一起打拚，共創嘉義市的光榮感。好的部分繼續保持，做得不足的地方則虛心接受，再接再厲。

嘉義市在「幸福城市」大調查中，非6都競爭力總排名評比部分，嘉義市排名第9名。其中，文教力的指標高居第3名，與去年一樣。

環境力的指標也從去年的第16名，躍升為第9名，檢視細項可以發現，嘉義市在中輟生總復學率及教育科學文化支出占總歲出比率皆名列前茅，15歲以上民間人口高等教育比率是非六都組的第1名，並有高達7成的民眾肯定市長關心下一代的教育。

對於文教力面向一直保持前段班，黃敏惠說，嘉義市重視教育，教育發展綱領以「人文第一、科技相佐、精致創新、國際視野」為四大願景，自108學年度起逐年調降國中小學編班人數，並推動國中小學校全面裝設冷氣及新風換氣系統。