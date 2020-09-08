黃偉哲施政滿意度85.2％ 台南競爭力六都第二

根據天下雜誌最新幸福城市大調查，從5大面向衡量全台22縣市表現，台南市旅客總住宿人數成長率、治安滿意度、縣市長有無努力對內對外推廣城市特色、每人享有圖書館數量、長期照護滿意度等，台南都名列第一；台南市長黃偉哲的施政滿意度也達85.2％，台南市競爭力總排名在六都排名第2，僅輸台北市。

該調查從經濟、環境、施政、文教、社福等5大面向衡量縣市表現，調查架構為客觀指標占80％、主觀指標占20％，主觀指標為電話民調，今年共有12道題目；客觀主指標則來自各級政府的公開統計資料，今年共採用57項。

台南市在文教力的細項指標中，平均每十萬人享有圖書館數量2.34所，75.7%民眾肯定具有豐富文化活動，這兩項指標台南市在六都中都名列第一。

在施政力細項中，旅客總住宿人數成長率達22.50%、對台南市的治安滿意度達86.00%。另外，90.4%的民眾對台南市長有沒有努力對內對外推廣台南市的城市特色表示肯定，這些指標台南市都列第一。

在經濟力細項中，台南市的經濟發展支出占歲出比率21.72%、外國人員人數年增率24.73%、勞動參與力63.1%，台南市也都名列第一。

在社福力細項中，每十萬人口自殺死亡增減率負2.0%、志工人數占15歲以上人口比率1.62%和您對台南市的長期照護政策是否滿意，有67.7%民眾表示滿意。台南市在社福力成績的總排名也以總平均3.33名列第一。整體來說，在施政力面向中，黃偉哲的施政滿意度有85.2％。

黃偉哲表示，施政讓民眾有感，讓市民對自己的城市更有自信，比民調數字波動更重要，他將繼續帶領市府團隊，從市民角度看問題，找到施政重點，規畫有感的建設，提升市民福祉。