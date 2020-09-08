嘉義市下水道接管普及率落後全國 議員、處長言詞交鋒

嘉義市審計室今天到議會報告，點出嘉義市汙水下水道用戶接管普及率0.58%，落後全國平均值36.17%，績效待提升，市議員蔡永泉聽後，連番砲轟市府工務處效率低，處長郭拱原忍不住回「你知道接管有多辛苦嗎？」，蔡永泉回「我當然知道，但你領公家薪水就該做好」。市長黃敏惠會後也安慰郭，知道同仁們在汙水處理的用心，大家盡力改善。

嘉義市審計室指出，市府2018年9月21日已完工興建1座水資源回收中心，隔年運轉，但截至2019年12月底止，僅完成584用戶接管，平均日汙水處理量僅約213CMD，公共汙水下水道普及率、用戶接管進度等嚴重落後全國，影響用戶汙水處理。

蔡永泉與郭拱原因這份報告在議會上言詞交鋒，面對郭回應接管辛苦，蔡永泉會後指出，可以理解接管困難，但有問題要提出，議會都能配合，與全國差距太大，實在說不過去，「考試沒有一百分，也要60分」，該動氣的是市民，不是處長，知道處長各方面都很好，但一定要盡力提升。

郭拱原說，理解同仁每天接管的辛苦，才忍不住回應議員，接管的難度要先把化糞池打掉，有些化糞池在用戶透天厝的後巷，要一一溝通，還要打至少一點二公尺的寬度，才有辦法接管，遇到違建，還要先會勘、拆除等，同仁每天忙得不停，就是希望今年底達成接管用戶一千戶目標。