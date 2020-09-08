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雲林文旦外銷加拿大 中秋節海外遊子解鄉愁

中央社 / 雲林縣8日電

文旦是中秋節應景水果，行政院農委會為讓旅外國人如同與家人零距離的接觸，積極拓展外銷，12公噸雲林文旦今天封櫃運往加拿大，企業和通路商在主委陳吉仲推銷下加碼採購。

陳吉仲今天南下到雲林縣斗六市參加文旦行銷記者會，合作農場介紹雲林文旦特色，加工業者解說商品，而企業和通路商加碼採購文旦，隨後陳吉仲與立委劉建國等人一起封櫃，12公噸雲林文旦將運往加拿大。

陳吉仲致詞時表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），旅外國人在交通與時空受阻情況下，無法與家人團聚，農委會透過拓展外銷、國內企業訂購及文旦多元加工產品等方式，將台灣優質安全文旦送達世界各地。

陳吉仲提到，近年文旦外銷量從104年2126公噸，逐年成長至108年外銷量4912公噸，今年截至9月7日已外銷1939公噸，預期今年可突破5000公噸。

陳吉仲說明，文旦富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維等，飯後來顆甜美的文旦不但均衡營養，更有去油解膩功效，且文旦賞味期長，可儲放1至2個月，消費者隨時都可以享受其清香甘甜滋味。

農委會指出，台灣文旦種植面積約4000公頃，全國產區依地理位置可劃分為三大區，中南部「麻豆文旦」發源地，果實口感綿密易回甘；東部好山好水好清甜，品質優良汁多味美；北部丘陵排水好，文旦外型肥短豐滿，肉質爽口帶清香。

農委會提醒民眾挑選文旦時，以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。

文旦 陳吉仲 農委會

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