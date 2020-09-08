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慶祝體育日 嘉縣表揚有功人員明天4間游泳池免費使用

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
明天體育日，縣內4處游泳池免費提供縣民使用。圖／縣府提供
明天體育日，縣內4處游泳池免費提供縣民使用。圖／縣府提供

明天國民體育日，落實「運動99健康久久」全民運動精神，嘉義縣長翁章梁上午在人力發展所表揚優秀體育有功團體人員，共47個有功團體及個人獲獎，並宣布體育日縣內4處游泳池免費提供縣民使用，另有多項體育系列活動，邀請民眾踴躍參與。

免費開放的游泳池：布新國小游泳池、文昌國小游泳池、民雄鄉運動公園游泳池，以及竹崎鄉立游泳池，開放時間可至全國運動場館資訊網查詢。

立委蔡易餘、朴子市長吳品叡、議員林緗亭、劉雅文、許有疆、黃嫈珺、嘉縣體育會理事長羅信富等貴賓參加表揚大會，元極舞委員會及東榮國小熱舞社精采演出開場。

獲獎有功團體：金春山勤習堂民俗運動推廣協會；推動社會體育有功個人：中華民國班卡西拉協會副秘書長陳建任、台灣體育總會劍道協會名譽會長劉家安；推動學校體育有功個人：大林國中軟網教練魏書駿、梅山國中角力教練侯英全及木球教練蘇皇助、永慶高中角力教練莊富翔、軟網教練葉佳霖。

教育處長陳添丁說，體育署108年運動現況調查，縣民規律運動人口30.2%，較106年提升1.2個百分點，顯見縣民運動健身意識逐年提高，縣府將積極爭取國民運動中心設立，配合111年全民運動會的辦理，修繕體育場館，提供縣民優質運動空間。

體育日系列活動：社區足球聯誼賽、親子趣味足球賽及射門賽26日在下潭國小登場；縣長盃暨社區羽球聯誼賽25日至27日大林國中舉行；全民健走27日上午7點從新港國小出發，途經板陶窯交趾剪黏工藝園區及古笨港文化區，相關內容可上「大嘉義起來運動－嘉義縣運動i臺灣」臉書查詢。

明天國民體育日，嘉義縣長翁章梁上午在人力發展所表揚優秀體育有功團體人員，共47個有功團體及個人獲獎。圖／縣府提供
明天國民體育日，嘉義縣長翁章梁上午在人力發展所表揚優秀體育有功團體人員，共47個有功團體及個人獲獎。圖／縣府提供
明天國民體育日，嘉義縣長翁章梁上午在人力發展所表揚優秀體育有功團體人員，共47個有功團體及個人獲獎。圖／縣府提供
明天國民體育日，嘉義縣長翁章梁上午在人力發展所表揚優秀體育有功團體人員，共47個有功團體及個人獲獎。圖／縣府提供
明天體育日，縣內4處游泳池免費提供縣民使用。圖／縣府提供
明天體育日，縣內4處游泳池免費提供縣民使用。圖／縣府提供

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