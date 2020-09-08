加速建管審照便民 嘉義縣培訓城鄉經理人擴大鄉鎮服務

嘉義縣政府為提升建管服務能量，縣長翁章梁上午宣布，委託嘉義縣建築師公會辦理「城鄉經理人」培訓課程，18日開辦，歡迎有興趣擔任建管志工民眾報名。

另，嘉縣幅員遼闊，為便於民眾申請，5樓以下店鋪、住宅、農舍等非供公眾使用建照，授權各鄉鎮市公所受理，「嘉義建管得來速APP」擴大範圍，各鄉鎮市公所受理案件比照辦理，也能使用「建管得來速APP」得到同樣服務，使審照流程透明、服務更深化。

翁章梁帶領嘉義縣建築師公會理事長涂志明、經發處長江振瑋、多位議員等，舉行城鄉經理人培訓計畫及「建管得來速APP」擴大服務範圍記者會。

翁章梁說，城鄉經理人培訓課程18日開辦，邀請成大都市計畫系教授、營建署、嘉義縣地政士公會、嘉縣輔具中心及專業建築師提供21小時建築專業訓練課程，結訓頒給「城鄉經理人」證書。

「城鄉經理人」培訓可建立志工資料庫，將來安排進駐嘉縣府、大埔美、馬稠後產業園區服務中心，下鄉到鄉鎮市公所等基層單位，免費為民眾、廠商提供建築、建廠及土地法令等諮詢服務，讓民眾獲得正確房屋法規知識，協助解決民眾房屋大小問題，提升建管服務品質。