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台灣清潔妝品通過清真認證 無患子生技意外獲大馬訂單

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影
台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影

台灣美妝清潔用品也通過「清真認證」，台南無患子生技公司因為意外接獲馬來西亞的美妝網站訂購一貨櫃的沐浴乳、洗髮精等20多項清潔用品，為打入穆斯林國家市場，不久前通過認證，產品明天裝櫃運往馬來西亞。無患子公司負責人王高榮說，多項產品去年申請「清真」認證，今年通過，有助拓展國際化市場。

無患子生技產品主要生產清潔用品，強調使用無患子搭配各種天然成份，在台灣經營多年行銷台灣各種通路，為擴大規模投入國外市場，參與多場國際展售會，多年前也曾參加馬來西亞舉辦的展售會，準備一千片面膜送給消費者體驗，但一直找不到合作廠商打入馬來西亞市場。

王高榮表示，因發覺穆斯林國家清潔用品市場發展，為產品申請清真認證，日前有馬來西亞的美妝網站「BEAUTY」主動經網路訂購一貨櫃洗髮精、沐浴乳、香皂等清潔用品，且預付一半金額，讓他嚇了一跳。

王高榮說，下午已經打包好準備出貨，期待在馬來西亞市場打響知名度，各項產品能在穆斯林廣大市場行銷。

台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影
台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影
台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影
台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影
台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影
台灣清潔美妝品通過清真認證，無患子生技意外獲大馬訂單。記者周宗禎／攝影

馬來西亞 穆斯林 沐浴

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