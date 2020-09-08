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民雄大士爺祭正式登場 一連三天慶典超精彩

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉大士爺祭今天上午正式登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭今天上午正式登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄大士爺季今天上午從紙糊大士爺神尊開光正式登場，由縣長翁章梁、大士爺廟董事長周漳炎等人依古禮舉辦千秋團拜儀式後，將一連舉行3天的熱鬧慶典，8日晚上7點舞台區有祈福之夜，9日下午放水燈，10日深夜舉行恭送大士爺「火化升天」儀式。

民雄大士爺祭一年一度的盛典，先將威風凜凜的觀音大士紙湖神尊開光點眼，主祭官翁章梁和周漳炎、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭、林淑完、林于玲、陳福成等人循古禮舉行恭祝大士爺聖誕千秋團拜儀式，行三跪九叩首禮叩謝神恩、燒疏文、吉祥平安門剪綵，儀式肅穆隆重。

翁章梁表示，大士爺祭是台灣非常獨特的農曆7月慶典儀式，一連舉行3天，10日深夜的大士爺火化升天最是精彩，觀音大士透過火化升天儀式將不好的東西一起帶走，為民眾祈福，歡迎全國信眾一起來拜大士爺，求平安。

嘉義縣民雄鄉大士爺祭今天上午正式登場，由縣長翁章梁（前一）等人舉行千秋團拜儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭今天上午正式登場，由縣長翁章梁（前一）等人舉行千秋團拜儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭今天上午正式登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭今天上午正式登場。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 嘉義

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