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台南麻豆農會推「綠色照顧」 健身教練教長者肌力運動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆農會推「綠色照顧」計畫，請來台中知名健身教練教黃耀慶長者肌力運動。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會推「綠色照顧」計畫，請來台中知名健身教練教黃耀慶長者肌力運動。記者周宗禎／攝影

台南市麻豆區農會獲得農委會補助，推動 「綠色照顧示範計畫」，今天請來在台中知名健身集團任教的國際健身教練黃耀慶，指導高齡長者體適能肌力運動；參與的長者大多務農勞動多年，但是從來沒有學過相關運動，經常一個動作就困難重重甚至酸痛不已，但是大家都很賣力短短兩個小時學會了8套動作，可增加肌力、減少骨質流失與跌倒風險。

農委會的綠色照顧推動示範計畫，台南市僅市漁會及龍崎農會、麻豆農會獲得農委會補助，試辦3年，全台31個農漁會，麻豆農會號召社區農民近30人參加。

黃耀慶表示，今天的高齡長者體適能肌力運動，主要有8套針對高齡長者較易老化、流失的肌肉群來訓練，一般重量訓練前熱身動作也常見。

他說，很多老人家經常看病沒起色，不如多運動健身減緩老化、肌肉流失，這套訓練對慢性病防治也有助益，尤其麻豆很多農民採文旦，高舉雙手卻很吃力，這些動作也幫助增進體力與勞動工作能力，增加生活品質。

黃耀慶指出，每個伸展動作一次至少持續15秒、連作4次，彈力帶相關動作至少10下，一周至少3次、每次30分鐘以上最好，體力較弱的至少每次10分鐘，有作總比沒有好，可有效增進肌力與穩定度，減少跌倒。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，農村人力結構嚴重老化，麻豆農會配合政府長期照顧2.0政策，設置綠色照顧站促進健康，運用農會人員及志工設計友善高齡者活動與餐飲，農會運用既有空間，結合各領域專家讓務農老人家退休後有生活有寄託，提升身心品質。

農會承辦人梁淑惠表示，農會九月還有在地食材青農教料理、皮雕老師林勝輝指導柚子logo萬用包、家政班長吳淑娟示範養生蛋捲，青農李佳翰教作柚子醬等活動，歡迎在地長者參加。

台南麻豆農會推「綠色照顧」計畫，請來台中知名健身教練教黃耀慶長者肌力運動。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會推「綠色照顧」計畫，請來台中知名健身教練教黃耀慶長者肌力運動。記者周宗禎／攝影

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