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美豬美牛進口 黃偉哲：市場機制決定

中央社 / 台南8日電

美豬、美牛開放進口爭議不斷，台南市長黃偉哲今天表示，讓消費者嘴巴投票，消費者不吃就沒有市場機制，就如同早年抓匪諜一樣，要讓匪諜進不來，進得來就無法生存。

因應美豬、美牛開放進口，黃偉哲今天前往中西區傳統市場宣導國產豬肉，他接受媒體聯訪時指出，台南市2015年就通過美豬萊克多巴胺零檢出，地方法規碰到中央法規是否有效，得請法學專家處理，但他認為正本清源、釜底抽薪是由市場機制決定，利用消費者的嘴巴，消費者不吃，沒有市場，進口商就不會想進口。

黃偉哲說，沒有生存空間的商品，有點像匪諜一樣，早年抓匪諜，要讓匪諜進不來，進得來就無法生存，讓消費者用嘴巴投票，用市場機制投票。

黃偉哲同時舉加利科技以中國製口罩魚目混珠為例說，殺頭生意有人做，賠本生意沒人做，加利口罩不就是這樣嗎，若台灣對外國進口口罩沒信心，進口口罩自然不會在台灣生存，就算僥倖進來或仿冒進來，最後還是會被揪出來。

他表示，如果台灣消費者喜歡用外國口罩，就算政府嚴禁，人家還是會走私、偷渡、夾帶進來，口罩如此，豬肉也是如此，若大家都愛用國產豬肉，進口就沒有空間。

口罩 黃偉哲 美豬

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