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府城博物館藝術散步廊道完成 6路騎樓暢通無阻
台南市政府去年畫訂府城博物館文化首府區，在中正路、南門路、府前路一段、永福路二段、忠義路二段、友愛街等6條路實施友善騎樓暢通計畫，近日已完成行人友善空間，民眾走在騎樓下可暢通無阻，串連美術館、司法博物館、台灣文學館等，形塑府城博物館藝術散步廊道。
台南市工務局表示，去年3月實施友善騎樓暢通專案，畫訂府城博物館文化首府區，以中正路、南門路、府前路一段、永福路二段、忠義路二段、友愛街等路段的騎樓，串聯美術館1館、美術館2館、司法博物館周邊台灣文學館、林百貨、武德殿、孔廟、台南美術館、司法博物館、愛國婦人館、孔廟商圈、湯德章公園及原台南測候所等景點，長度共約2.3公里。
友善騎樓暢通專案由工務局與相關單位分工完成，第一階段為向社區居民、店家宣導溝通友善騎樓暢通計畫的構想及目的；第二階段是在騎樓從建築物一層外牆往道路方向留設1.5公尺寬度畫設綠色整齊線，以淨空騎樓讓行人通行。
工務局表示，在努力溝通下，上月完成畫設綠色整齊線，在區域內的騎樓暢通無阻，不論行人、行動不便者或娃娃車，逛街、買東西都有一個通行無礙的安全環境，打造台南市成為幸福友善城市。
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