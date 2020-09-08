梅山鄉萬鷺朝鳳白露大爆發 逾5萬隻黃頭鷺上演遷徙秀

嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀，昨天農曆白露，生態觀察家暨攝影師蘇家弘下午觀察發現，有5萬隻以上分30批變換隊形進場，鳥群大爆發，讓鳥友、遊客驚喜。

蘇家弘說，昨天白露，今年第一大爆發黃頭鷺過境，因海神颱風遠離日本，黃頭鷺南下到台灣，在梅山鄉太興村草本傳奇，拍攝「萬鷺朝鳳」，共有5萬隻以上，從下午5點20分到6點30分，分30批進場，遷徒秀十分壯觀。

蘇家弘將「萬鷺朝鳳」大爆發照片及影像貼臉書，網友紛紛按讚說，「好壯觀、好特殊的生態奇景」；從9月起黃頭鷺群，陸續上演徙秀，日前首7批出現，大雁隊形、Ｖ字形空中變化，吸引許多遊客、鳥友上山觀賞。

每年黃頭鷺往南遷移，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日萬隻以上，當地居民稱生毛樹溪為「鳳凰穴」，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥，賞鳥人潮一年比一年多。