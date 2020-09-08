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嘉義市議員批移植154棵大樹換小樹 市府：移到適宜環境
嘉義市府進行民權東路人行道環境改善工程，移植154棵多為樹齡逾20年的雞蛋花樹、美人樹等，到嘉義市水資源回收中心，市議員蔡永泉等人批評，市府移除大樹後，種低矮灌木等小樹，原本的大樹被粗暴對待，市府回應，工程進行後，截至今年7月底約67棵樹陸續死亡，才將樹木移植到適宜環境。
蔡永泉表示，有些美人樹幹直徑約30公分，已成林蔭，鷄蛋花樹也有20年樹齡，新植的鳥桕樹直徑約5公分，不知要過幾十年才能長成大樹，且換植的灌木像長得怎會比喬木類的鷄蛋花樹好看，市府根本在亂花錢，說移樹是請學者評估，但又不說清是哪個學者。
市議員戴寧表示，認同蔡永泉的疑慮，日前詢問市府移樹原因，說法也不一；市議員蔡文旭則說，樹木死亡可以補植，公帑高達幾百萬元怎可亂花？移除大樹後改種小樹的做法很不妥。
市府指出，民國107年4月為了進行民權東路人行環境改善工程，除路幅調整之外，還包括人行道重整，並進行154棵樹木移植及樹穴調整，該工程進行後，108年陸陸續續出現樹木枯死的情形，截至109年7月底已有67株死亡。
市府評估市容景觀與樹木生長，針對整體規畫善後，將樹木移植到適合生長的環境、進行樹穴優化、同時兼顧景觀及交通，再新植樹種，例如使用樹蘭等低矮灌木叢，作為行人與車道的阻隔，避免大樹遮蔽交通視線問題。
接近都會森林公園則因沒有綠蔭，將採用烏桕等喬木樹種，如此較不易產生樹木竄根及人行道隆起的情形。市府指出，樹木作為環境永續的指標，要在最好的地方生長，今天若不解決，日後未來還要再處理一次，因此市府針對舊案善後，移植到新址的樹木將積極妥適養護。
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