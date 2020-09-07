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信不信！雲林家扶收到的普度供品 超過200萬元

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影

200多萬元的普渡供品湧入雲林家扶中心！堆積如山的供品，今天動員莪馨會與展愛20位志工協助整理分類，家扶主委陳燦勳感謝各界善心，中元供品愛心如潮，志工分工合作分裝忙了兩天才將供品陸續發送給受扶戶。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，各地展開普度，連日來有大批白米、油、麵條、客家粄條、新竹炊粉、拉麵、綠豆、砂糖、鹽、飲料、醬油、餅乾、鳳梨酥禮盒等數以萬計湧進家扶，連葷素的三牲供品都有，有善心宮廟還送了4頭大豬公，愛心如潮。

雲林家扶中心禮堂像食品倉庫，堆積如山的供品，分裝不容易，今天動員志工協助分裝，同時也感謝二林天人宮、北港武德宮、虎尾東區 普渡會、斗六市公所、土庫順天宮、麥寮鎮東宮、紫雲慈善會、新吉玄天宮、九老爺無極代天宮、二林西斗里天后宮、台西太帥府、紫靈宮、吉正宮等宮廟的善心。

雲林家扶算一算各廟的愛心供品足可擺1000多桌，家扶特別感謝二林天人宮住持胡建雄，若依照今年的市價每桌供品約1500元，天人宮不僅是送來近200桌的供品，還有大批30公斤裝的白米、水果籃、牲禮的雞鴨鵝臘肉等、以及69萬元現金的扶幼捐款，供品加上捐款總數就超過150萬元。

家扶主任廖志文說，天人宮住持胡建雄秉持濟公善念助人的理念，給家扶支持與鼓勵，實現哪裡有需要，濟公師父就在哪裡的善行與善念。

志工將所有供品集中，再一包包擦拭普度留下的香灰，再進行分類包裝，因數量太多，分裝很辛苦，但看到各地普度善心，一口氣捐助2百多萬元物資，讓受扶家庭米油無缺，大家一點也不累。

普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
普度期間各地捐助超過2百萬元的普度供品，堆積如山，雲林家扶中心動員志工幫忙分裝發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影

家扶中心 愛心 捐款

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