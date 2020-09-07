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嘉縣僅布袋商港北堤開放垂釣 釣客須遵守規範才可入場
宜蘭大溪漁港今天發生釣客因「瘋狗浪」捲入海，造成多人死亡悲劇，嘉義縣農業處漁業科表示，轄內目前的9個漁港皆無開放垂釣，僅在布袋商港北堤設有合法釣魚區，由高雄港務分公司布袋管理處管理，釣客須依規範穿救生衣及防滑鞋才能入場。
高雄港務分公司布袋管理處表示，他們去年起開放布袋商港北防波堤內側以外西側合法海釣區，供民眾海釣，每人收費100元，含意外保險及清潔費，釣客須遵守規定，穿救生衣及防滑鞋，管理室人員查驗身分證件、登記基本資料後才能入場，並須確保釣客有離場，現場也設置AED，遇瞬間陣風超過8級以上不開放等。
嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，嘉義縣轄區內有9個漁港，曾與嘉義區漁會就是否開放垂釣經過多次討論，後來漁會考量本縣漁港腹地較小、規畫無垂釣功能，且船筏停泊及進出港作業頻繁，為避免妨礙漁民作業及產生衝突，尚不開放民眾垂釣，僅有布袋商港北堤因區域合適，設置合法釣魚區。
張建成表示，東石鄉及布袋鎮每年有數萬釣客，常有釣客向立委蔡易餘反映，希望開放合法垂釣區讓民眾可親近海域，去年10月正式開放，由高雄港務分公司布袋管理處依商港法負責，委託布袋釣魚協會派員管理，如在非法垂釣區釣魚，可由航港局或指定機關依法處600元以上、3000元以下罰鍰。
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