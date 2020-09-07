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嘉縣僅布袋商港北堤開放垂釣 釣客須遵守規範才可入場

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣布袋商港北堤去年10月起開放合法海釣區，吸引釣客前往。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣布袋商港北堤去年10月起開放合法海釣區，吸引釣客前往。圖／聯合報系資料照片

宜蘭大溪漁港今天發生釣客因「瘋狗浪」捲入海，造成多人死亡悲劇，嘉義縣農業處漁業科表示，轄內目前的9個漁港皆無開放垂釣，僅在布袋商港北堤設有合法釣魚區，由高雄港務分公司布袋管理處管理，釣客須依規範穿救生衣及防滑鞋才能入場。

高雄港務分公司布袋管理處表示，他們去年起開放布袋商港北防波堤內側以外西側合法海釣區，供民眾海釣，每人收費100元，含意外保險及清潔費，釣客須遵守規定，穿救生衣及防滑鞋，管理室人員查驗身分證件、登記基本資料後才能入場，並須確保釣客有離場，現場也設置AED，遇瞬間陣風超過8級以上不開放等。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，嘉義縣轄區內有9個漁港，曾與嘉義區漁會就是否開放垂釣經過多次討論，後來漁會考量本縣漁港腹地較小、規畫無垂釣功能，且船筏停泊及進出港作業頻繁，為避免妨礙漁民作業及產生衝突，尚不開放民眾垂釣，僅有布袋商港北堤因區域合適，設置合法釣魚區。

張建成表示，東石鄉及布袋鎮每年有數萬釣客，常有釣客向立委蔡易餘反映，希望開放合法垂釣區讓民眾可親近海域，去年10月正式開放，由高雄港務分公司布袋管理處依商港法負責，委託布袋釣魚協會派員管理，如在非法垂釣區釣魚，可由航港局或指定機關依法處600元以上、3000元以下罰鍰。

高雄港務分公司布袋管理處規範，想到嘉義縣布袋商港北堤合法海釣區的釣客須穿救生衣及防滑鞋才能入場。圖／嘉義縣農業處漁業科提供
高雄港務分公司布袋管理處規範，想到嘉義縣布袋商港北堤合法海釣區的釣客須穿救生衣及防滑鞋才能入場。圖／嘉義縣農業處漁業科提供

嘉義 高雄港 漁民

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