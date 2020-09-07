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嘉義太保70歲木麻黃遭砍 公所：樹幹中空怕倒塌傷人
嘉義縣太保市港尾里魚寮嘉64線路旁有7、80年的2棵木麻黃樹遭公所砍除，引發社區居民反彈，鍾姓居民說，公所放任雜草生長長期無作為，現在要砍樹卻沒告知社區，公所回應，這幾棵樹因內部中空，且被火燒過，里長詹連溢擔心樹倒壓傷路人，向公所申請砍樹，全程依標準流程進行。
鍾姓居民表示，這些樹他們從小看到大，小時候就已經長的比電線桿還高，此路段過去是太保連接東石的軍事重要道路，木麻黃多年來形成綠色隧道，這幾年樹木疑似過度修剪等原因陸續死掉，僅剩沒幾棵，里長卻說砍就砍。
長年研究魚寮遺址的道將圳文化協會理事長楊清樑表示，這條路主要管理者為市公所，但常有民眾反映雜草叢生，社區民眾看不慣，認養協助整理環境，公所將樹砍除卻沒有告知社區，當民眾看到樹被砍已經來不及了，覺得很可惜。
太保市公所公園路燈管理所表示，里長詹連溢日前看到此路段2棵木麻黃樹已呈現中空死亡，擔心颱風來臨樹倒壓傷路人，向公所申請砍除，公所請專業人員前往視察，發現有3棵樹較危險，發包請廠商協助砍除，後來詹連溢又向公所詢問樹木能否保留，專業人員表示有1棵樹較安全，才只砍了2棵樹。
公園路燈管理所表示，公所雖經費有限，但針對轄內管理樹木絕對有定期整理，市長黃榮利表示，轄內樹種只要還活著，即使颱風來臨將樹吹倒，也會請承包商協助將樹重新種回，不會任意砍除任何樹種。
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