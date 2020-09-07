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向鄭南榕致敬 台南市言論自由日系列活動9日登場

中央社 / 台南7日電

香港爭自由如火如荼，台南市長黃偉哲今天宣布，「2020台南市言論自由日」系列活動9月9日登場，為期5天，同時向9月12日出生的鄭南榕致敬。

「2020台南市言論自由日」系列活動原訂4月舉辦，因受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，延後5個月。

黃偉哲今天在宣傳記者會中舉香港的例子說，香港以前是很自由的，如今變成現在這樣，就可以知道爭取自由的過程是多麼艱辛。

他表示，昨天9月6日原本是香港立法會選舉的日子，但因立法會選舉被取消，香港市民想集會，結果就是300多人被捕。記憶中的香港，從1997年到現在中國翻臉後，已是另外一個樣子，早被扭曲了，因此，台南市言論自由日特別有意義。

台南市政府規劃，今年台南市言論自由日以「自由的重量」為主題，9日起至13日連續5天舉辦一連串的影展、攝影展、自由開講及演唱會等活動，以紀念鄭南榕爭取100%言論自由的精神。

香港 言論自由日

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