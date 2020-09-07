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台南市規畫設「鹽分地帶文化中心」 當地人有不同意見

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市規畫佳里運動公園改建設置「鹽分地帶文化中心」，今天會勘。記者周宗禎／攝影
台南市規畫佳里運動公園改建設置「鹽分地帶文化中心」，今天會勘。記者周宗禎／攝影

立委郭國文因台南北門、曾文地區一直沒有大型藝文展演空間，爭取文化部補助台南市興建「鹽分地帶文化中心」，今天邀請文化部次長李連權與市長黃偉哲到市府規畫地點佳里體育公園會勘。市府文化局預估主體建築設備工程費6億元、景觀等其他費用1.5億元。李連權承諾文化部提供先期規劃經費補助。

郭國文表示，縣市合併後大台南的藝文展演空間並未適當設置，除市立文化中心、新營文化中心，僅歸仁、新化、安南等區有演藝廳。而鹽分地帶過去文人薈萃，卻一直缺乏藝文場所，加上南科及本地文化需求增長，文化消費力也逐漸提升，為提供民眾需求，設置藝文與展演中心是當務之急。

李連權表示，文化部支持設置，明年先核撥先期規畫費，後續再作考量。而設立文化中心要培養藝文人口及商業人口，在籌備階段就要開始培養，興建過程中，則要培養在地藝文團隊，文化部尊重市府選址意見。

文化局表示，鹽分地帶文化中心預定佳里區，因本區欠缺鹽分地帶文學場館、戲劇、音樂等專業表演藝術展演設施，缺乏各類文化內容整合設施空間，文化局規畫可完善當地藝文服務環境，除完善傳統各類視覺藝術、表演藝術及圖書資源等「一般縣市文化中心」服務，將增加「當地歷史人文環境考查」、「文化產製」與「創新服務機制」功能，讓場館兼備文化教育、文化創意製作能力與鄉土發展需求。

不過這項規畫也引來部分民代、在地里長、附近住戶反彈。市議員陳昆和表示，鹽分地帶在台南市的藝文發展佔有很重要的地位，早期的台灣文學作家有林芳年、吳新榮、郭水潭等多人都出身大北門區，規畫成立鹽分地帶文化中心，就應有更遠、更大的眼光，讓台南市沿海地區因鹽分地帶文化中心的設立而再次繁榮。感謝市府支持他的建議，但相關選址仍值得商榷。

在地里長林佩玲表示，如市府規劃把體育公園改成文化中心，一定會引發民眾強烈反對，體育公園是佳里最大的綠地，歷經20多年才形成，為何要利用現有的綠地興建呢？可以找更理想的地方興建，不要與民眾爭這塊難得休閒綠地。

10多名中午到公園乘涼民眾、附近住戶得知紛紛表示反對，還有人破口大罵，指市府如堅持興建，一定會號召左鄰右舍抗爭。

台南市規畫佳里運動公園改建設置「鹽分地帶文化中心」，當地民眾質疑佳里唯一的林蔭綠地不該變成建築物。記者周宗禎／攝影
台南市規畫佳里運動公園改建設置「鹽分地帶文化中心」，當地民眾質疑佳里唯一的林蔭綠地不該變成建築物。記者周宗禎／攝影

文化部 文化局 體育

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