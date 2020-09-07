下一個李安就是你！ 雲林「拾影山城」影像徵選910開鏡

「想成為下一個李安嗎？」雲林縣古坑鄉入選2020台灣經典山城小鎮，縣府趁勝追擊舉辦「拾影山城」影像徵選活動，為11月即將登場的2020台灣國際咖啡節暖身。知名旅遊節目主持人段慧琳今天特別為活動站台，分享遊歷古坑的經驗，更意外發現自己是「雲林媳婦」；享譽國際的華裔設計師Daniel Wong黃偉豪此次也為主視覺操刀，並設計聯名周邊品，其中古坑咖啡掛耳包限量發售，所得回饋雲林偏鄉學童。

「Action！」副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰、水土保持局南投分局秘書陳存凱、雲林縣議員賴淑娞、文化觀光處長陳璧君等人，與跨刀代言的段慧琳和Daniel Wong共同啟動「拾影山城」影像徵選，邀請喜愛說故事的人於9月10日至10月30日參與競逐，最高獎金10萬元。

段慧琳活躍於電視外景節目，她表示，自己非常喜歡戶外活動，也常利用假期來到古坑走訪，曾騎單車費時二日長征台3線，途中難忘古坑綠色隧道的綠蔭及稻田風景，活動中她也宣布自己將參加徵選，與各界好手競逐。

「古坑咖啡名聲響亮，古坑之美需要懂得人來說」謝淑亞表示，慢遊古坑山城不僅可品味當地獨產的咖啡，特殊的風情及人文情懷更是不多見，歡迎影像同好參加徵選，對象不分年齡與國籍，也免報名費，詳情可搜尋「慢遊雲林」臉書粉絲專頁查詢。

古坑鄉幅員遼闊，擁有地質、瀑布、溪谷、山林及茶園等得天獨厚的資源，陳璧君說，結合橫跨中低海拔的49條步道，民眾可在每條路線閱覽豐富多樣的大自然景觀，期藉說故事的人掌鏡，深入淺出發掘古坑角落之美。