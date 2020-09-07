快訊

自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

嘉市搖滾音樂季國慶連假開跑 公開29組樂團演出名單

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府將於國慶連假，在嘉義文化創意產業園區辦「2020嘉義市搖滾音樂祭」。圖／市府提供
嘉義市府將於國慶連假，在嘉義文化創意產業園區辦「2020嘉義市搖滾音樂祭」。圖／市府提供

嘉義市府將於10月9日、10日兩天國慶連假，在嘉義文化創意產業園區辦「2020嘉義市搖滾音樂祭」，包含宇宙人樂團、神棍樂團，海豚刑警、1976、麋先生、告五人、生炒鴨肉羹、青虫aoi，以及Vast&Hazy、P!SCO、拍謝少年、康士坦的變化球和鹿洐人等，共29組樂團登台飆唱。

嘉義市長黃敏惠今天與搖滾音樂季幕後音樂人蘇打綠樂團團長阿福（何景揚）、「浮現音樂」創辦人老諾（陳信宏），共同啟動音樂季，預告將有3大舞台、匯聚多元風格樂團輪番上陣演出。

黃敏惠表示，此次現場將打造「木」、「林」、「森」三大舞台，融入嘉義市木都與音樂之都的形象。其中，「木」呈現大膽的年輕人，展現培育搖滾新生代的精神；「林」代表彼此的吶喊，表演各有風味；「森」展現巨響，是巨星級的音響與搖滾，歡迎來嘉搖滾一下。

阿福擔任此次音樂祭計畫主持人，曾籌辦亞洲第一個獲得永續認證音樂祭「曙光祭ReBorn」，他說，這次有很棒的卡司陣容，在音樂上的「勇氣」就是不停地培育下一代，產出新的音樂人，並期望能將經驗分享給在地人。

此次音樂祭音樂總監的老諾說，音樂祭應該具備「全面性」，也要有「培植在地」的想法，這次將舉辦樂團徵選，希望挖掘更多新的在地，以及想來嘉義市演出的樂團。

市府文化局表示，「木．大膽」舞台由致力於培育新生代樂團為理念的阿福，進行樂團徵選及音樂講座分享；「林．吶喊」舞台由浮現音樂多年來持續交流合作的獨立樂團進行展演；「森．巨響」舞台邀集重量級樂團共同演出。

更多音樂祭詳細內容請至Facebook粉絲專頁「2020嘉義市搖滾音樂祭」查詢 。

嘉義市府將於國慶連假，在嘉義文化創意產業園區辦「2020嘉義市搖滾音樂祭」。圖／市府提供
嘉義市府將於國慶連假，在嘉義文化創意產業園區辦「2020嘉義市搖滾音樂祭」。圖／市府提供

樂團 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市堅持豬體瘦肉精零檢出 罰鍰條文送議會審查

嘉義市美豬瘦肉精加重開罰 本周送議會審修訂條例

憂美豬瘦肉精！業者自印「台灣豬」標籤 嘉市增罰則

美連假效應 疫情恐慌再起

相關新聞

台南市規畫設「鹽分地帶文化中心」 當地人有不同意見

立委郭國文因台南北門、曾文地區一直沒有大型藝文展演空間，爭取文化部補助台南市興建「鹽分地帶文化中心」，今天邀請文化部次長...

下一個李安就是你！ 雲林「拾影山城」影像徵選910開鏡

「想成為下一個李安嗎？」雲林縣古坑鄉入選2020台灣經典山城小鎮，縣府趁勝追擊舉辦「拾影山城」影像徵選活動，為11月即將...

嘉市搖滾音樂季國慶連假開跑 公開29組樂團演出名單

嘉義市府將於10月9日、10日兩天國慶連假，在嘉義文化創意產業園區辦「2020嘉義市搖滾音樂祭」，包含宇宙人樂團、神棍樂...

被批罰太輕！台南學甲爐碴案 環保局今依新法裁罰7萬2

針對台南學甲農地爐碴汙染案，台南市環保局今天開出7萬2000元的罰單，與上一張6000元罰單相較，足足是12倍，環保局表...

雲林縣發放校園第2盒口罩等檢驗 縣府先給庫存應急

新冠肺炎疫情還未停歇，雲林縣政府原定3月發放第二盒醫療口罩給縣內高中以下師生及教職員，因受口罩徵用政策影響，延至今天發放...

關嶺溫泉套票下殺3折 明上午9點開賣限量500套

「2020關子嶺溫泉美食節」將至，主辦單位今年推出溫泉套票下殺3折，專案價500元，限量500張，明天上午9點起線上開搶...

台南麻豆南59線黑橋老舊阻礙水流 市府改建今通車

台南市下營區麻豆南59線黑橋老舊阻礙水流，市府工務局爭取工程經費1億4千萬元、施工15個月改善完工，今天開放通車。

妻子習畫3年作品堪比畫家！嘉義地檢辦畫家伉儷聯展

畫家曾啟文去年獲得全國百號油畫大展第二名，日前受邀與妻子林美玲，到嘉市地檢署一樓藝術大廳，舉辦「流金歲月」伉儷聯展，聯合...

車友請注意！台南市新增8支超速和闖紅燈固定照相桿

台南市區部分路段車流量多，車禍頻傳，為了有效降低違規傷亡事故，台南市警局9月新增設8支取締超速與闖紅燈的固定照相桿，預計...

鹽水廣濟宮委身小巷 百年王爺廟見證歷史

委身在台南市塩水區中山路狹小巷弄的廣濟宮，又名月港王爺廟，供奉池府千歲為主神，已有170年歷史，池府千歲神威顯赫，見證鹽...

台南四鯤鯓紅樹林 環團盼做濕地公園

台南市南區四鯤鯓有珍貴自然地景及紅樹林，其中部分紅樹林的樹徑粗到1個人無法環抱，區內生態豐富，且為台灣紅海欖的母樹林。但...

有產銷履歷又美味 嘉縣3水產品獲獎

嘉義縣邱家兄弟企業社的「生態鱸魚精」、宏洋冷凍水產的「豐收漁鄉思慕饗宴」、嘉義區漁會的「幸福嘉味鱻虱目魚鬆禮盒」獲選漁業...

熱門新聞

獨／迪士尼要來了！ 新北歡樂耶誕城看得到

網翻盧秀燕舊照喊「有北韓感」 本人帥回：你不懂啦！

打通大智路台中火車站無縫接軌 林佳龍：盧市府算收尾

淡海輕軌藍海線年底通車 議員籲重新檢討路寬

影／疑地下電纜故障 綠島南寮逾200戶停電逾10小時

淡北道路說明會氣氛火爆 議員質疑、北市要求做好配套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。