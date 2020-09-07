嘉市搖滾音樂季國慶連假開跑 公開29組樂團演出名單

嘉義市府將於10月9日、10日兩天國慶連假，在嘉義文化創意產業園區辦「2020嘉義市搖滾音樂祭」，包含宇宙人樂團、神棍樂團，海豚刑警、1976、麋先生、告五人、生炒鴨肉羹、青虫aoi，以及Vast&Hazy、P!SCO、拍謝少年、康士坦的變化球和鹿洐人等，共29組樂團登台飆唱。

嘉義市長黃敏惠今天與搖滾音樂季幕後音樂人蘇打綠樂團團長阿福（何景揚）、「浮現音樂」創辦人老諾（陳信宏），共同啟動音樂季，預告將有3大舞台、匯聚多元風格樂團輪番上陣演出。

黃敏惠表示，此次現場將打造「木」、「林」、「森」三大舞台，融入嘉義市木都與音樂之都的形象。其中，「木」呈現大膽的年輕人，展現培育搖滾新生代的精神；「林」代表彼此的吶喊，表演各有風味；「森」展現巨響，是巨星級的音響與搖滾，歡迎來嘉搖滾一下。

阿福擔任此次音樂祭計畫主持人，曾籌辦亞洲第一個獲得永續認證音樂祭「曙光祭ReBorn」，他說，這次有很棒的卡司陣容，在音樂上的「勇氣」就是不停地培育下一代，產出新的音樂人，並期望能將經驗分享給在地人。

此次音樂祭音樂總監的老諾說，音樂祭應該具備「全面性」，也要有「培植在地」的想法，這次將舉辦樂團徵選，希望挖掘更多新的在地，以及想來嘉義市演出的樂團。

市府文化局表示，「木．大膽」舞台由致力於培育新生代樂團為理念的阿福，進行樂團徵選及音樂講座分享；「林．吶喊」舞台由浮現音樂多年來持續交流合作的獨立樂團進行展演；「森．巨響」舞台邀集重量級樂團共同演出。