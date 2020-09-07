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被批罰太輕！台南學甲爐碴案 環保局今依新法裁罰7萬2

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
受到矚目的台南學甲爐碴案，明祥馨公司自本月4日展開清運。圖／環保局提供
受到矚目的台南學甲爐碴案，明祥馨公司自本月4日展開清運。圖／環保局提供

針對台南學甲農地爐碴汙染案，台南市環保局今天開出7萬2000元的罰單，與上一張6000元罰單相較，足足是12倍，環保局表示，並非之前輕罰，主要是環保署修改相關罰責，環保局都是依法處理。

環保局表示，針對農地上被棄置的爐碴，明祥馨公司已自4日起開始清運，稽查人員也在今天前往現場了解施工進度，規定必須在180天內完成清運，如果屆時未能完成，可以再加倍罰款。

台南學甲農地爐碴案爭議多年，最近再因有人在網上爆料批市府包庇而再度受到矚目，當地慈福里長李新進提出檢舉，指除了104年被查獲的農地外，鄰近還有另一筆，但一直未被處理，更曝光當初業者棄置爐碴僅被罰6000元，網友暴怒「賺這麼多居然才罰6000元，我也要來賺」

環保局今天表示，明祥馨公司未依經濟部公告「電弧爐煉鋼爐碴(石)」規定之再利用用途使用，置放於農地，違反廢棄物清理法第39條第1項暨經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第3條第2項規定，依同法第52條規定並參照環保署「違反廢棄物清理法裁罰準則」，審酌考量本案污染程度、污染特性及危害程度，依據準則公式計算罰鍰，予以加重裁罰7萬2000元。

環保局表示，之前的罰金標準是6000到300萬元，但依法初犯只能罰最低，並非環保局故意輕罰，而這項規定也受到質疑，因此環保署在106年修法，並在108年5月公布「違反廢棄物清理法裁罰準則」，環保局針對里長檢舉另件農地爐碴案，依該準則開罰明祥馨。

環保局強調，全案於104年及109年所執行的相關採樣及檢測作業，皆依廢棄物清理法及土壤及地下水污染整治法規定，採用環保署公告之標準檢驗方法辦理。分析結果戴奧辛及重金屬均未超過廢棄物毒性溶出試驗標準(TCLP)，另土壤也未達污染標準，惟其不應棄置於農地，因此仍依職權責令其清理。

環保局長謝世傑表示，原本明祥馨公司所提之清理計畫是2年清運時間，市府環保局評估爐碴量後要求做最短處理，明祥馨公司已配合於9月4日於上午8點半起相關施工機具如怪手、載土車輛陸續進埸，市府環保局再於今日派員至現場監督管控，目前現場狀況為開挖清理出爐碴粒料填埋工作面，以加速後續清運作業。環保局將持續監督其作業，期落實完成。

受到矚目的台南學甲爐碴案，明祥馨公司自本月4日展開清運。圖／環保局提供
受到矚目的台南學甲爐碴案，明祥馨公司自本月4日展開清運。圖／環保局提供

農地 廢棄物 環保署

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