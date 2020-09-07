台南鹽分地帶文化中心 預計110年興建

台南七股等沿海早年土地貧瘠及產鹽，被稱為「鹽分地帶」，卻也發展出獨樹一格文學藝術，台南市政府今天宣布，110年將投入「鹽分地帶文化中心」興建計畫，帶動溪北文化發展。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，市府預定於「鹽分地帶」核心城鎮的佳里區興建「鹽分地帶文化中心」，推動溪北藝術文化及區域發展，這也是台南市長黃偉哲重大文化建設計畫之一。

台灣文學史上的「鹽分地帶」，主要是台南市佳里區、學甲區、將軍區、七股區、西港區、北門區等6個行政區，因產鹽及土地貧瘠而得名，日治時期就出現創作群，文學藝術獨樹一格。

目前，這個區域擁有蕭壠文化園區、佳里區圖書館、北頭洋文化園區及香雨書院等場館，但仍欠缺和「鹽分地帶」文學藝術主題相關的展演場館，市府才提出「鹽分地帶文化中心」興建計畫，也希望中央政策及經費的支持。

市府文化局人員表示，當地用地取得相對單純，市府預定110年開始投入相關經費預算，初步規劃在佳里區體育公園西南隅興建「鹽分地帶文化中心」，塑造區域文化基地。

市府預估「鹽分地帶文化中心」經費約為新台幣7億5000萬元，包括主體建築及設備工程6億元、景觀及其他費用1億5000萬元。

黃偉哲、立委郭國文及文化部官員今天也到佳里區實地會勘，期許中央及文化部大力支持，以利「鹽分地帶文化中心」興建計畫的進行。