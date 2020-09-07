嘉市堅持豬體瘦肉精零檢出 罰鍰條文送議會審查
嘉義市府提出嘉義市食品安全管理自治條例修正草案，堅持豬肉瘦肉精零檢出，若有檢出但未超過中央安全容許量仍要罰鍰，草案今天提交市議會審查。通過後，須送交衛福部核備。
嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，嘉義市政府於2016年公布實施嘉義市食品安全管理自治條例，其中第6條規定嘉義市轄內販售豬肉及其製品，不得檢出瘦肉精，但因中央法令食品安全衛生管理法已有罰則（處新台幣6萬至2億元罰款），嘉市自治條例未訂罰則。
廖育瑋指出，政府於明年元旦起，開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉進口，衛生福利部並公布安全容許量；現階段嘉義市轄內豬肉不得檢出瘦肉精，將修訂嘉義市食品安全管理自治條例增修罰則，持續維護食品安全及民眾消費權益。
廖育瑋表示，嘉義市食品安全管理自治條例修正草案條文增修罰則部分，豬肉瘦肉精若檢出超過中央法規安全容許量，依食安法裁罰；若有檢出，但低於中央安全容許量，將依嘉義市食品安全管理自治條例裁罰3萬至10萬元罰鍰，並得按次處罰。
嘉義市議會今天召開臨時會，嘉義市政府將嘉義市食品安全管理自治條例修正案提交市議會審查。廖育瑋說，修正案若經市議會三讀通過後，還要送交衛生福利部核備，才能正式公告實施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言