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國民黨推公投 黃偉哲：不知反美豬還是反美

中央社 / 台南7日電

國民黨啟動反美豬公投，台南市長黃偉哲今天表示尊重，但他不了解國民黨是反美豬，還是反美。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，台灣是可以自由表達意見的地方，他尊重國民黨反美豬公投，但「外來友台的勢力，他們都是反對的」。

黃偉哲表示，捷克參議院議長維特齊來的時候，藍營可以在外面抗議；美國衛生部長艾薩來台灣時，藍營也可以在那邊酸言酸語，「其實有些人是真的不樂於見到台灣國際地位的打開，及台灣和各主要國家的友善關係」。

他說，政府對美豬的立場，是讓消費者有充分選擇的自由，當資訊充分揭露，消費者就不怕買到有疑慮的豬肉，當消費者用嘴投票，商人就不會進口消費者不喜歡的國外豬肉。

他表示，地方政府和中央政府密切追蹤稽查美豬的流向，消費者知道的話，就可以做出選擇。現在和12年前已經不一樣了，生產履歷做得很好，百億基金可以照顧農民，對消費者也有保障，如果只是政治操作，他覺得遺憾。

美豬 黃偉哲 國民黨

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