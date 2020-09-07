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關嶺溫泉套票下殺3折 明上午9點開賣限量500套

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「2020關子嶺溫泉美食節」將至，主辦單位推出溫泉套票下殺3折，專案價500元，限量500張，明天上午9點起線上開搶。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
「2020關子嶺溫泉美食節」將至，主辦單位推出溫泉套票下殺3折，專案價500元，限量500張，明天上午9點起線上開搶。圖／台南市政府觀光旅遊局提供

「2020關子嶺溫泉美食節」將至，主辦單位今年推出溫泉套票下殺3折，專案價500元，限量500張，明天上午9點起線上開搶。

台南市政府觀光旅遊局舉辦的關子嶺溫泉美食節，今年邁入第16年，9月19日起至10月31日展開，台南市市長黃偉哲表示，市府今年分別與KLOOK及KKday啟動合作，簽署合作備忘錄MOU，繼夏日音樂節將軍吼結合Klook推出套裝遊程後，2020關子嶺溫泉美食節更首次與KKday合作，推出活動期間限定500組溫泉套票。民眾還可視需要加價訂包車服務，讓套票服務更為貼心。

而除關嶺溫泉套票線上開賣，今年也持續與東山咖啡業者推出3款風土旅行，歡迎民眾串連東山及關子嶺，來趟結合咖啡、龍眼、溫泉體驗深度之旅。

觀旅局郭貞慧局長表示，推行第5年溫泉套票，今年以「食、宿、遊、購」四大主軸整合套票，包含泡湯、住宿、關子嶺特色商品、手作學堂、龜丹溫泉、個人套餐，原價1634元套票下殺3折，限量500張，專案價只要500元，9月8日(二)上午9點於KKday開賣(售票網址https://www.kkday.com/zh-tw/product/102692)，數量有限，售完為止。

更多超值促銷優惠內容將自9月上旬於「2020臺南關子嶺溫泉美食節」陸續推出，活動網站http://www.2020hello-gzl.com/或「台南旅遊網」https://www.twtainan.net/查詢，或電洽（06）6353226(周一至周五09:00~17:00)。

溫泉

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