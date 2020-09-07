台南麻豆南59線黑橋老舊阻礙水流 市府改建今通車

台南市下營區麻豆南59線黑橋老舊阻礙水流，市府工務局爭取工程經費1億4千萬元、施工15個月改善完工，今天開放通車。

工務局表示，下營區南59線黑橋因寬度不足、樑底太低中間落墩常造成水流阻礙及沖刷，影響橋梁安全，加上銜接橋梁上下游護岸尚未治理，影響渠道通水能力及交通安全上的疑慮。市府配合經濟部水利署推動「流域綜合治理計畫之治理工程」，工務局辦理麻豆排水黑橋改建工程。

黑橋改建後為單跨箱型鋼梁橋，橋淨寬增為12公尺，橋長增為69.60公尺，不設置橋墩，對於現況河道衝擊減少，提升防洪標準為10年洪峰流量，減低區域淹水損失；另配合橋梁改建調整道路線形，提高用路人交通行駛上的安全。

黑橋改建工程2019年4月9日決標，市府表示為尊重當地文化，位於西寮西拉雅族祖先所留下的史前階段文化層遺址，包括蔦松與大湖文化，須提送施工監看計畫書讓文資處審核通過；加上橋梁引道上有1支500mm自來水幹管經過，且沿路上有台電電桿均需遷移等因素，致使開工時程有所延後。

工務局表示，施工期間為安排各管線遷移及進場附掛時程，不斷與台電、自來水、溝通協調。種種困難在努力及連日趕工之下，今終於正式完工順利通車。

橋梁改建工程竣工後，不但可改善區域排水，減少颱風季節、豪大雨造成之淹水問題，並透過橋梁改建補強結構，大大提升道路通行安全及道路服務品質。