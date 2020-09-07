妻子習畫3年作品堪比畫家！嘉義地檢辦畫家伉儷聯展

畫家曾啟文去年獲得全國百號油畫大展第二名，日前受邀與妻子林美玲，到嘉市地檢署一樓藝術大廳，舉辦「流金歲月」伉儷聯展，聯合展出近50幅花卉、原住民人物、服飾、在地生活等主題作品，展期即日起至10月15日止。

曾啟文畢業於東海大學美術系，師承蔣勳、林文海、黃海雲等老師，畢業後原從事多媒體、文創設計，因為過去工作在台北，妻、孩子都在台中，他必須2地奔波，3年前為了照顧孩子，決定回台中開畫室，妻子林美玲是他畫室第一個學生，作品卻常被誤認是他畫的。

曾啟文說，妻子習畫時間不長、也非科班出身，但天賦好，主要以油畫創作為主，擅長表現花卉細膩光影與紋理，對於線條、色彩掌握更獨具慧眼都很強，許多朋友看到她的作品，都誤以為是他的創作，到畫室學畫者還表示「教出這樣的學生，一定要跟你學」。

曾啟文說，近年他的創作表現強調台灣本土人文風情，去年以福壽螺為主角創作的「覺醒」，他以水墨流動暈染技法與流暢筆觸，經由厚重豔麗油畫顏料鋪陳，將兩者巧妙完美融合，獲得百號油畫大展第二名佳績。