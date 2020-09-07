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鹽水廣濟宮委身小巷 百年王爺廟見證歷史

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水王爺廟委身小巷弄中，見證地方發展過往。記者謝進盛／攝影
台南鹽水王爺廟委身小巷弄中，見證地方發展過往。記者謝進盛／攝影

委身在台南市塩水區中山路狹小巷弄的廣濟宮，又名月港王爺廟，供奉池府千歲為主神，已有170年歷史，池府千歲神威顯赫，見證鹽水發展點滴，漫步廟前王爺巷小徑，鬧中取靜，令人發思古之幽情。

鹽水發展早，迄今保留許多狹小巷弄連結寺廟，廣濟宮（王爺廟）目前為中山路3巷，地方人士說，該巷地又稱「王爺廟巷」，因王爺廟前的巷道，而被命名古道名，難得保留迄今。

沿途可見紅磚山牆、鐵剪刀、竹節窗、水井、防空洞等，有些建築已整修過，但從巷內舊建築，仍可見證過去繁華，巷內最古老且具有特色建築物為吳家百年古厝，1895年所建造，已有百餘年。

別看現在王爺巷不起眼；清朝至日治時期，曾是酒家雲集地方，當時鹽水牛墟市集盛行，許多人家常至鹽水街上戲院或王爺巷酒家消費，日治最出名的黑貓酒家，位於王爺廟後方。

而根據考據，廣濟宮池府千歲，於清道光29年（西元1849年）於福建馬巷分靈而來，昔時池府千歲神威顯赫，相傳曾因鹽水與嘉義義竹住民爭鬥之際，王爺顯靈助戰得勝，更能消災解厄。鹽水居民感念池府千歲恩澤，協同建廟奉祀，迄今已有170年。

日據明治39年（西元1906年），街民也曾發大修繕王爺廟，並加奉吳府千歲。後日本政府實施皇民化運動，池府千歲及吳府千歲，由庄民請至民宅以值年爐主方式輪流奉祀，廟宇因而荒廢。

目前寺廟外觀為民國74年動工重建，樓高2樓，1樓王爺廟供奉池府千歲，2樓供奉李府千歲，吳府千歲，走過百餘年，王爺廟見證地方發展過往，仍讓人回味再三。

建築 福建

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