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斗六市農會明起開放登記柚香禮券 持券可到這3處買文旦

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
農委會本月5日開放柚香禮券登記，雲林斗六市農會7日起開放民眾登記，15日起至11月15日前可持券至斗六、西螺、林內等三家農會門市購買文旦。圖／本報資料照
農委會本月5日開放柚香禮券登記，雲林斗六市農會7日起開放民眾登記，15日起至11月15日前可持券至斗六、西螺、林內等三家農會門市購買文旦。圖／本報資料照

雲林斗六文旦這幾天陸續採收完成，今年因風雨少，產量和往年相當，品質穩定，甜度11度以上。中央為了行銷全台文旦，本月5日開放民眾登記柚香禮券，大斗六地區文旦因產期加上供應量調節，斗六市農會將於明天起開放民眾登記票券，15日起可憑簡訊通知，持券到農會門市購買。

斗六農會販售的文旦，多以企業單位等團客為主，個人散客僅占2成，農會預估，持券購買文旦的消費情形可能不到2成，主因是購買者多為中、老年人，加上柚香禮券使用方式很複雜，民眾須先到農會登記票券，等待數天、收到通知後才能再到門市消費，直言太過「勞師動眾」，應比照農遊券使用較便民。

雖然程序繁雜，但農會已預先做好配套措施，民眾除可在斗六農會門市採買文旦，林內鄉農會、西螺鎮農會這次也配合斗六農會販售文旦，方便有需要的民眾就近購買。

大斗六地區文旦產地面積約182公頃，總產量逾4300公噸，種植面積不大，排行全國第7名，但因先天的地理環境及氣候適合栽種文旦，加上許多柚農會鑽研種植技術，因此品質優良。

農會指出，早年斗六文旦沒有知名度，但柚農的種植經驗和技術在各界有目共睹，麻豆農民曾數度到斗六收購並帶回麻豆販售，隨著斗六文旦在市場上闖出名號，現在已占有一席之地，不僅和麻豆文旦齊名，價格也非常接近。

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