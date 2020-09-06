台南四鯤鯓有如龍貓森林 環團：畫為濕地公園

台南市南區四鯤鯓有珍貴自然地景及紅樹林，這裡有紅樹林的樹徑粗到1個人無法抱起來，環保團體建議能規畫為濕地、紅樹林群或聚落。由於區內部分魚塭為私人地，環保團體看到濱海地區許多魚塭不但設置太陽能板發電還用建築廢棄物填平，擔心有滯洪及生態功能的地方也會淪陷。

台南市政府農業局指出，四鯤鯓有水道串起來，為數可觀及茂密的紅樹林群，正規畫就區內的動植物生態進行調查，若有珍貴的物種，就會依程序，爭取規畫為濕地。

台南社大研究員晁瑞光表示，四鯤鯓的4號、5號水道都是上百年歷史，也孕育了許多老樹。這裡有大片已被列為易危植物的紅海欖，也是台灣紅海欖的母樹林，他縣市的紅海欖都是拿這裡的種子去繁殖。除了紅海欖外，還有欖李、海茄冬等，經調查，有些老樹的樹徑已大到1個人抱不起來。

10年前4號水道的珍貴紅樹林老樹群，就是在環保團體的搶救下，保留了下來；而且增設單車、散步道，讓民眾進入期間，有如龍貓森林般的感受。晁瑞光也憂心說，學甲等濱海地區，愈來愈多魚塭架起太陽能光電板發電，甚至魚塭被廢棄建築物填平，讓人擔心四鯤鯓也會步上後塵。