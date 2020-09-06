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台南大天后宮壁畫遭鹽害 啟動3年修復作業

中央社 / 台南6日電

位於台南市的國定古蹟祀典大天后宮存有多幅珍貴壁畫，受到俗稱壁癌的鹽害影響，造成壁畫粉化受損。廟方及台南市文資處已啟動研究與修復，預計進行3年的作業。

台南市文化資產管理處調查，大天后宮內現存有陳玉峰、丁清石、陳壽彝等藝師的珍貴壁畫，但因台灣特殊的海島型氣候及壁體建材等因素，使得牆體可溶性鹽分不斷釋出，造成壁畫粉化受損嚴重。

台南市文資處長林喬彬今天表示，鹽害往往是造成傳統灰壁畫表面及壁體結構粉化、膨脹、剝離損壞的主因，也就是俗稱的壁癌，等於古蹟得了難以治療的癌症。

林喬彬指出，鹽害的處理是一段漫長過程，必須層層檢驗分析、研究試驗，經過中子檢測、水份計、紅外線熱影像的綜合分析後，先針對壁畫進行狀況調查檢測、損壞部分加固、清除表面油煙髒汙及酥鹼化部分等前置作業，接著選定損壞區域實施脫鹽，將濕敷材及隔離材料敷於壁畫破損處。

他說，濕敷材須於使用前，依照比例浸泡純水24小時，將隔離材敷於壁畫鹽害處，待吸收可溶性鹽及初步檢驗後，再送至實驗室檢驗鹽分濃度，過程中，每幅灰壁畫都需反覆進行多次脫鹽程序，直至達到穩定程度。

林喬彬指出，在文化部文化資產局的經費補助下，廟方與市府針對灰壁畫鹽害狀況將進行3年的「長照治療」，希望徹底解決灰壁畫嚴重受損問題，並提供為台灣其他灰壁畫鹽害案例的處理參考。

壁畫 國定古蹟 文化資產

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