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她照顧失智母親又罹患失智 故事搬上舞台劇
7旬婦人白婉芝曾長期照顧失智母親，但自己4年前也罹患輕微失智症，曾讓她非常低潮，在信仰及親友陪伴，才重拾自我，嘉義市府衛生局、嘉義基督教醫院和天主教老人基金會合作，將她故事搬上舞台劇「我愛阿嬤妮」，9月13日在垂楊國小活動中心演出，希望藉由她的親身經歷，鼓勵失智者活出自我、活在當下。
白婉芝從國小老師退休後，原打算到各地旅遊，但母親確診失智，便開始照顧母親，但她後來卻發現自己也開始忘東忘西，就診後得知自己罹患輕微失智症，讓她大受打擊，封閉自我，所幸她參加舞蹈社的朋友持續關心，她每天運動、學舞和唱歌，正面迎戰失智，才走出低潮。
白婉芝說，失智不是傳染病，沒什麼可怕，這只是像生老病死，是人生的一種經歷；每一場舞台劇後，白婉芝也現身會場，以自身的經歷分享如何與失智共舞。
市府衛生局表示，除了舞台劇，也將同場加映德曼莎創作展（失智者作品展），邀請民眾共享咖啡甜點，期望透過輕鬆歡樂的舞台劇、美味溫馨的咖啡小點，讓民眾認識失智症、一起加入預防與關心的行列。
「我愛阿嬤妮」舞台劇全台僅巡迴5場，南部唯一一場在垂楊國小活動中心演出，參加即可獲得精美小禮物，名額300人額滿為止，線上報名網址https://reurl.cc/WLaK15。電話諮詢專線「天主教失智老人基金會」(02)2332-0992分機111陳企劃，或衛生局2338066分機512國健科劉小姐，歡迎至「嘉市A健康」臉書粉專查詢。
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