南市向防疫藥師致敬 黃偉哲感謝社區藥師守住防線

自政府實施口罩實名制以來，台南市2百多家社區藥局藥師堅守防疫的第一，為政府代售防疫口罩、為民眾服務，甚至有10多名年齡超過70歲以上的老藥師至今仍堅守崗位；台南市藥師公會今舉辦向「防疫藥師致敬餐會」，感謝所有防疫藥師。

黃偉哲表示，因為有這些防疫藥師的奉獻付出和市民的配合，才能讓台南市在這次新冠肺炎疫情中打出漂亮的勝仗，成為六都感染新冠肺炎人數最少的城市，也符合「健康城市」的美稱。

會中除了頒發感謝狀給防疫藥師，也特別頒贈感謝狀給恒大、格安德、善竹、南六、通用手套等5家口罩商，感謝狀還特別將口罩廠所生產的醫用口罩黏貼在上，更凸顯出特殊意義。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，防疫的前半場，台南市所有的社區藥局藥師都全力支援政府代售實名制口罩；防疫的後半場，6月1日政府開始開放口罩可自由買賣，社區藥局幾乎訂不到貨，幸好有這些口罩大廠鼎力相助，提供品質優良、防護效果好的盒裝口罩，才能讓市民順利又快速的在住家附近的藥局就能買得到盒裝口罩。

台南市藥師公會常務監事史宗良說，這些力挺台南市藥局的口罩大廠很多都是在地的優良製造廠，因此，所提供的口罩都不馬虎，為的就是要力保市民健康安全直到新冠肺炎疫情結束，在地企業照顧鄉親，鄉親支持在地企業，台南是個安全又有愛的健康城市。