減緩公部門照顧犬貓壓力 法國皇家捐市值30萬元飼料

知名寵物飼料廠商法國皇家寵物食品公司日前經嘉義縣議員何子凡媒合，捐贈嘉義縣流浪動物之家市值30萬元的狗飼料106包、貓罐頭600盒及貓飼料15包等，嘉義縣嘉義縣家畜疾病防治所頒發獎狀，感謝企業減緩公部門照顧犬貓的經費壓力。

何子凡表示，法國皇家總公司的業務主管張哲瑋正好是他的同學，日前看到他發文位於民雄鄉的多功能動保園區動工，想為家鄉出一分力，除了每年將固定捐贈飼料及罐頭，等園區落成預計會再捐更多飼料。

家畜所表示，嘉義縣流浪動物之家為照顧所收容110隻流浪犬貓，每天須使用飼料量約50公斤，皇家寵物食品有限公司所捐贈的飼料足以供應收容所1個月的飼料量，非常感謝皇家公司善心捐贈，減少公部門為照顧犬貓的經費壓力。