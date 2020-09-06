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國產鵝產季 現在吃最對時！親民價掀起搶購潮

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
嘗起來有嚼勁的鵝肉，搭配鵝骨熬製的湯，鮮甜又美味。記者陳苡葳／攝影
嘗起來有嚼勁的鵝肉，搭配鵝骨熬製的湯，鮮甜又美味。記者陳苡葳／攝影

雲林縣鵝肉產量占全國35%，產地價從去年每台斤66元跌至今年每台斤52元，中元節後價格逐漸回溫，中華民國水禽產業促進發展協會今天特別到古坑綠色隧道促銷國產鵝，原價1千元的鵝隻「殺到見骨」只要500元，200隻一上架立馬被秒殺；而對於美豬將開放進口，有民眾說，「會藉此食用其他肉類替代」；鵝肉業者表示，「只要是對國產肉品好的消費行為都很樂見」。

鵝肉價格上半年受新冠肺炎及禽流感疫情影響，不僅產量減少，消費也很低迷。中華民國水禽產業促進發展協會理事長吳祥斌說，雲林縣鵝肉產量占全台三分之一，主要飼養地在台西、麥寮、東勢、四湖等沿海鄉鎮，長年在鹽分高的環境下飼養，才能產出揚名全台的「鹹水鵝」。

水禽產業促進發展協會理事李淑惠表示，疫情夾擊之下，各地餐廳及市場的鵝肉供應產量減少1至2成，疫情漸緩後，肉鵝的養殖復育率目前回溫到300萬隻，現在正逢產季，民眾可把握時機選用鵝肉，今天每隻促銷價500元，幾乎打對折，CP值超高！

業者原先準備200隻已處理好的鵝隻販售，孰料一上架即被秒殺，超乎預期的搶購潮，讓不少民眾直呼「太便宜了！」「此時不吃更待何時？」大排長龍也要買到，因此業者再加碼300隻讓大家買個夠。

「台灣鵝肉尚蓋讚！」吳祥斌表示，鵝肉的特色有「三低一高」，低脂肪、低熱量、低膽固醇、高纖維，營養價值相當高；對於含有瘦肉精的美豬將開放進口，有民眾表示，政府務必做好把關及標示，讓大家有權自由選擇是否採買、食用；也有民眾說會選擇食用國產豬肉，或吃其他肉品。

業者說，鵝肉相較其他肉類，富有優質蛋白質，且脂肪量低，不飽和脂肪酸的含量也高，其中亞麻酸含量超過其他肉類，對人體健康有益，目前價格非常親民，盼「以量制價」帶動買氣，也相當樂見消費者因此多選用國產鵝。

農業處表示，除鼓勵大眾採買各種肉品刺激消費，針對國產豬肉的把關，縣府也配合中央政策，著手規畫肉品標章認證標準，業者須出示檢驗證明才能申請認證，核准許可後才能在各通路販售，確保民眾消費及食品安全。

鵝肉業者今天準備200隻鵝販售，一上架即被民眾秒殺，超乎預期的搶購潮，現場再加碼300隻讓大家買個夠。記者陳苡葳／攝影
鵝肉業者今天準備200隻鵝販售，一上架即被民眾秒殺，超乎預期的搶購潮，現場再加碼300隻讓大家買個夠。記者陳苡葳／攝影
促銷活動現場大排長龍，許多民眾想一嘗鵝肉料理的好滋味。記者陳苡葳／攝影
促銷活動現場大排長龍，許多民眾想一嘗鵝肉料理的好滋味。記者陳苡葳／攝影
鵝肉業者今天準備的鵝隻已事先處理好，民眾僅需切片、調味，輕鬆料理後即可上桌享用。記者陳苡葳／攝影
鵝肉業者今天準備的鵝隻已事先處理好，民眾僅需切片、調味，輕鬆料理後即可上桌享用。記者陳苡葳／攝影
國產鵝促銷活動中還有鵝肉飯、鵝肉丸湯及酸菜鵝等美味料理，供民眾免費品嘗。記者陳苡葳／攝影
國產鵝促銷活動中還有鵝肉飯、鵝肉丸湯及酸菜鵝等美味料理，供民眾免費品嘗。記者陳苡葳／攝影

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