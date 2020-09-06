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嘉縣水產超優質 3家產品獲「海宴水產精品」

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
邱家兄弟企業社的「生態鱸魚精」，原料採用自家養殖產銷履歷金目鱸魚，營養又健康。圖／嘉義縣政府提供
邱家兄弟企業社的「生態鱸魚精」，原料採用自家養殖產銷履歷金目鱸魚，營養又健康。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣邱家兄弟企業社邱經堯「生態鱸魚精」、宏洋冷凍水產蔡長材「豐收漁鄉思慕饗宴」、嘉義區漁會「幸福嘉味鱻虱目魚鬆禮盒」今天獲選漁業署第九屆「海宴水產精品」，嘉縣府表示，「海宴水產精品」頒獎是台灣水產界的年度盛事，在全國競爭中脫穎而出實屬不易。

農業處表示，漁業署為使國產水產品朝優質、安全、精緻持續提升，2010 年起舉辦「海宴水產精品」評選，從全國各區漁會、漁企業及加工廠的水產品，評選出品質最好，且包裝設計精美者頒獎表揚。

農業處表示，參與評選的水產品必須以國產水產品為主原料，並通過CAS、HACCP、GMP（TQF）、TAP、ISO22000等驗證，針對商品品質特色、包裝設計、市場行銷、經濟效益等進行評選。

其中邱家兄弟企業社的「生態鱸魚精」，原料採用自家養殖產銷履歷金目鱸魚，無任何調味及添加物，全魚滴煉出完整的營養精華，每100毫升魚精含有蛋白質12.9克，脂肪僅0.3克，並有18種胺基酸成分，是非常優質的營養補充品，產品採耐高溫鋁箔袋裝，外包裝用色簡單素雅，送禮自用皆宜。

農業處說，嘉義縣的水產「生態鱸魚精」、「虱目魚禮盒」、「幸福嘉味鱻虱目魚鬆禮盒」兼具食材優異、便利料理、包裝精美等特性，是消費者購買或送禮首選，歡迎民眾踴躍選購。

嘉義縣3家國產水產獲選漁業署第九屆「海宴水產精品」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3家國產水產獲選漁業署第九屆「海宴水產精品」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3家國產水產獲選漁業署第九屆「海宴水產精品」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣3家國產水產獲選漁業署第九屆「海宴水產精品」。圖／嘉義縣政府提供

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