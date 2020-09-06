蔡英文：律師跨世代、跨縣市合作 把人民心聲說出來

全國律師聯誼會及全國律師節慶祝大會，今天在奇美博物館會議廳舉行，總統蔡英文表示，1年多來經全律會及各地公會的努力，立法院已在去年3讀通過新律師法，也是歷年來最大幅度的修法，他期勉律師能跨世代、跨縣市合作，持續提升司法改革，才能符合人民的要求。

蔡英文幽默地表示，這次參加全國律師聯誼會，覺得很不一樣，一是上台講話的兩位理事長，都很有台南特色；二是選在很有氣質的博物館舉行，三是看板很可愛，顯示律師界也加入了新的元素。她說，律師法已在去年底完成修正通過，條文由53條增為146條，這是歷年來最大的修法。

蔡英文說，修法過程中很艱辛，但大家依然堅持，完成10多年來未完成的任務，令人感佩。她說，律師法修法後，明年1月1日將正式改組為全國律師聯合會，而今年4月也以票選方式改選正副理事長；這也是律師自治重大成就，並展現了智慧與決心。