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蔡英文：律師跨世代、跨縣市合作 把人民心聲說出來

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
總統蔡英文參加全國律師聯誼會，頒獎表揚公益律師團體。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文參加全國律師聯誼會，頒獎表揚公益律師團體。記者鄭惠仁／攝影

全國律師聯誼會及全國律師節慶祝大會，今天在奇美博物館會議廳舉行，總統蔡英文表示，1年多來經全律會及各地公會的努力，立法院已在去年3讀通過新律師法，也是歷年來最大幅度的修法，他期勉律師能跨世代、跨縣市合作，持續提升司法改革，才能符合人民的要求。

蔡英文幽默地表示，這次參加全國律師聯誼會，覺得很不一樣，一是上台講話的兩位理事長，都很有台南特色；二是選在很有氣質的博物館舉行，三是看板很可愛，顯示律師界也加入了新的元素。她說，律師法已在去年底完成修正通過，條文由53條增為146條，這是歷年來最大的修法。

蔡英文說，修法過程中很艱辛，但大家依然堅持，完成10多年來未完成的任務，令人感佩。她說，律師法修法後，明年1月1日將正式改組為全國律師聯合會，而今年4月也以票選方式改選正副理事長；這也是律師自治重大成就，並展現了智慧與決心。

國民法官法已3讀通過，蔡英文表示，目前司法院也也正和律師界共同商討，為國民法官法的實施做好準備，她期待律師們可以跨世代、跨縣市合作，多提供法治工作建議，把經驗、人民的心聲說出來，這樣司法改革才能持續進步，也才能符合人民的要求。

總統蔡英文參加全國律師聯誼會，期勉律師提供經驗、表達人民的心聲，提升司法改革。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文參加全國律師聯誼會，期勉律師提供經驗、表達人民的心聲，提升司法改革。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文參加全國律師聯誼會，頒獎表揚公益律師。記者鄭惠仁／攝影
總統蔡英文參加全國律師聯誼會，頒獎表揚公益律師。記者鄭惠仁／攝影

司法改革

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