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憂鬱小生變銷薯達人！ 雲林水林青年返鄉工作展笑顏

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林水林青年王郁文從憂鬱小生變成銷薯達人。圖／王郁文提供
雲林水林青年王郁文從憂鬱小生變成銷薯達人。圖／王郁文提供

雲林縣水林鄉青年王郁文大學畢業後決定返鄉工作的他，卻因屢屢碰壁而使焦慮加劇，幸有勞動部培力就業計畫，讓念企管出身的王郁文，能在故鄉求得行銷推廣業務人員一職，不僅能發揮所長，也能留在故鄉發展。

今年24歲的王郁文，父母離異，自幼由爺爺奶奶撫養長大，孝順的他為了照顧年過7旬的至親，去年自台南應用大學企業管理系畢業後，毅然決定返鄉求職。

「當初憑返鄉信念回家，未料卻遇上困難，不知如何是好…」回憶起10個月前，還是社會新鮮人的模樣，忐忑的心情仍使王郁文印象深刻，他說，「水林鄉就業機會沒有都市多樣，尋覓不到合適工作，讓他經常陷入困境，還得花時間調適身心」。

「現在有如柳暗花明又一村！」王郁文笑著分享，今年在虎尾就業中心的幫忙下，他順利擔任保證責任雲林縣瓊埔合作農場，行銷推廣業務人員職務，利用所學洽談電商品牌和網紅開發合作，透過直播主、料理頻道進攻年輕市場，更主導拍攝水林甘藷採收影像紀錄片。

王郁文在工作中重拾自信，焦慮的情況也隨之改善，虎尾就業中心主任張春美說，有人力需求的在地產業，可主動向勞動部申請培力就業計畫，就業中心也會媒合合適人才挹注，讓就業人口能就近就地從業，也能藉由在地凝聚力，發揚產業特色，吸引人口回流。

張春美表示，青年就業還有「青年職得好評計畫」、「青年就業獎勵計畫」及「產業新尖兵試辦計畫」等方案可選擇，想培養一技之長、探索自我、為自己加薪的青年朋友都可利用，或上網搜尋台灣就業通網站「投資青年就業方案」查詢。

去年大學畢業的王郁文返鄉求職屢碰壁，今年在虎尾就業中心幫助下，順利在故鄉水林找到合適工作。圖／王郁文提供
去年大學畢業的王郁文返鄉求職屢碰壁，今年在虎尾就業中心幫助下，順利在故鄉水林找到合適工作。圖／王郁文提供

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