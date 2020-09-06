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台人藝術進區「優人神鼓」好精彩 今晚列車到佳里
台南市藝術進區活動已在昨晚登場，今天藝術進區列車將開往佳里區，由NSO國家交響樂團演出。市長黃偉哲表示，接下19場的戶外演出，歡迎大家一起走出戶外，享受藝術。
藝術進區今年邁入10周年，在南區水交社文化園區旁草地首場活動，邀請優人神鼓演出，振奮人心的鼓聲中熱情啟動。黃偉哲表示，近幾年台南市的文化建設分別完工開放，民間藝文愈發蓬勃，其中藝術進區已是眾所期待的藝文活動，就像生活滋潤劑，拉近居民與藝術的距離，豐富民眾的身心靈。
台南市文化局表示，藝術進區開幕場特別邀請國內外知名優人神鼓演出，振奮人心的鼓聲，為新園區帶來亮點，今天的藝術進區列車晚上7點開往佳里區體育公園，由NSO國家交響樂團帶來美妙的綠野音樂會<與你共舞>。
2020藝術進區活動從9月初至11月底，每周假日巡迴大台南每一個行政區。今年藝術進區的每個場次，除了有限量打卡按讚送禮活動，另有內容豐富的活動手冊，並推出14區藝文小旅行，民眾除看看表演，也能順道探訪各區的文化特色。
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