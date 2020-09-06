「以舞會友」 台南溪北社區700人開心尬舞
台南市延平社區發展協會昨晚在新營區南瀛綠都心辦理「延平樂齡舞動人生」交流活動，約700餘人「以舞會友」展現曼妙舞步，讓自己活動筋骨，越活越健康。
延平社區成立至今即將滿六年，每年皆辦理舞蹈交流活動，希望提倡跳舞風氣，促進居民健康。市長夫人劉育菁、立委賴惠員、台南市議員沈家鳳也到場同樂，肯定社區積極提倡跳舞風氣。
該社區發展協會總幹事沈春香表示，台灣邁入老年化社會，再加上都市生活使得社區居民多罹患文明病，國民健康問題不可忽視。而跳舞並不是單純運動，熟記舞步可以鍛鍊長者記憶力，不僅有助於活絡舞者身心，更能防止腦部老化。
賴惠員表示，現場除舞者，一旁觀舞民眾也跟隨音樂舞動身體，充分展現台南市民活力。延平社區關注國民健康問題，將想法化為實際行動，相當難得。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言