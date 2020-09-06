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「以舞會友」 台南溪北社區700人開心尬舞

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市延平社區發展協會，昨晚在新營南瀛綠都心辦理「延平樂齡舞動人生」，鼓勵大家跳舞越活越健康。圖／立委賴惠員服務處提供
台南市延平社區發展協會，昨晚在新營南瀛綠都心辦理「延平樂齡舞動人生」，鼓勵大家跳舞越活越健康。圖／立委賴惠員服務處提供

台南市延平社區發展協會昨晚在新營區南瀛綠都心辦理「延平樂齡舞動人生」交流活動，約700餘人「以舞會友」展現曼妙舞步，讓自己活動筋骨，越活越健康。

延平社區成立至今即將滿六年，每年皆辦理舞蹈交流活動，希望提倡跳舞風氣，促進居民健康。市長夫人劉育菁、立委賴惠員、台南市議員沈家鳳也到場同樂，肯定社區積極提倡跳舞風氣。

該社區發展協會總幹事沈春香表示，台灣邁入老年化社會，再加上都市生活使得社區居民多罹患文明病，國民健康問題不可忽視。而跳舞並不是單純運動，熟記舞步可以鍛鍊長者記憶力，不僅有助於活絡舞者身心，更能防止腦部老化。

賴惠員表示，現場除舞者，一旁觀舞民眾也跟隨音樂舞動身體，充分展現台南市民活力。延平社區關注國民健康問題，將想法化為實際行動，相當難得。

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