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民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街 祈福遶境熱鬧滾滾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供

嘉義縣繼百年文化活動「火燈夜巡」落幕，「嘉義好神」系列交棒民雄鄉大士爺祭，創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街，結合宗教與傳統文化在小鎮掀起熱潮，無人機全程在空中拍攝，主辦單位規畫「舉頭三尺有神明」，祈求民眾平安，體驗創新有趣的民俗月。

踩街嘉年華，民雄國中樂旗隊領軍，包括民雄國小、仙鳳舞韻古典舞蹈藝術團、民雄鄉慈善舞獅團、東湖陶笛隊等25支踩街隊伍，下午4點從民雄國中出發，沿西安路、民族路、民權路往市區前進，從白天走到晚間。

縣長翁章梁、立委陳明文、鄉長何嘉恒等人與「紙糊大士爺」聖像壓後繞行市區祈福，最後抵達大士爺廟，在廟埕前帶來精采演出，今年主裝飾著不同神明 (愛神及觀音)，象徵神明與民眾一同踩街遊行。

翁章梁說，大士爺祭傳承3百多年，一年比一年精彩，農曆7月鄉親和遊客爭相一睹，結合傳統文化與宗教信仰平安月慶典，農曆7月21至23日（9月8至10日）還有普度、大士爺神尊開光、放水燈活動，壓軸最後1天深夜大士爺火化升天。

大士爺祭3天活動，配合勤洗手、戴口罩及保持安全社交距離，活動資訊請上「嘉義縣文化觀光局」官網，或「嘉義好神」粉絲專頁；大士爺祭活動日期：8日至10日下午4點起，活動地點：民雄鄉中樂路81 號。

嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街，無人機全程空中拍攝，規畫「舉頭三尺有神明」。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街，無人機全程空中拍攝，規畫「舉頭三尺有神明」。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
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嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供
嘉義縣民雄鄉大士爺祭迎大士創意踩街祈福遶境活動，從下午到晚間，25支隊伍盛裝遊街。圖／縣府提供

嘉義 翁章梁 傳統文化

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