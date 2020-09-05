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新港奉天宮改選 董事長何達煌最高票連任董事

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
新港奉天宮改選， 董事長何達煌最高票連任董事，下周可望四度蟬聯董事長，圖為何達煌農曆七 月封鐘鼓情形。圖／奉天宮提供
新港奉天宮改選， 董事長何達煌最高票連任董事，下周可望四度蟬聯董事長，圖為何達煌農曆七 月封鐘鼓情形。圖／奉天宮提供

嘉義縣新港奉天宮第12屆信徒代表、董事及監事改選，晚間開票結果揭曉，連任3屆的現任董事長何達煌，再度以最高票508票連任董事，新當選21位董監事下周就職宣誓上任，召開第12屆第一次董監事聯席會，並選出董事長、副董事長、常務董事及常務監事。何達煌可望4度蟬聯當選董事長。

今年設置20個投開票所，投票率73%，董事改選18人搶15席，當選名單：何達煌、盧明森、葉國榮、李宗祐、鄭新民、郭正欽、林永宏、黃烟樹、李進興、林錦豐、邱聰德、陳炳村、張世立、林秀琴等14位現任董事順利連任；監事10人搶6席，洪鴻然、周居正、戴榮松、洪稚彥等4位現任監事連任成功。

本屆登記參選董事候選人共18人，產生15位董事，登記參選監事候選人共10人，產生6位監事，登記參選信徒代表 （含轎班會）候選人共87人，產生85位信徒代表，奉天宮擁有選舉權信徒總共8574人，實際投票人數6262人，投票率73%。

第12屆董事、監事名單：依得票數排列第一選區董事：何達煌、盧明森、葉國榮、李宗祐、鄭新民、郭正欽、林永宏、黃烟樹、李進興、林錦豐、洪茂睿、邱聰德、陳炳村；第一選區監事：洪鴻然、林榮霏、周居正、戴榮松、黃友泉；第二選區董事：張世立、林秀琴；第二選區監事洪稚彥。

新港奉天宮改選， 董事長何達煌最高票連任董事，地方人士貼紅紙祝賀。圖／奉天宮提供
新港奉天宮改選， 董事長何達煌最高票連任董事，地方人士貼紅紙祝賀。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮第12屆信徒代表、董事及監事改選，晚間開票結果揭曉。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮第12屆信徒代表、董事及監事改選，晚間開票結果揭曉。圖／奉天宮提供

投票率 奉天宮

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