因應美豬進口 台南市國產豬標章35區公所已貼出193張

台南市政府推廣國產豬牛肉標章統計至昨天35個區公所核發193張豬肉標章及27張牛肉標章；目前37個區公所領取豬、牛標章各545張，另經發局市場處領取豬標章500張、牛標章200張，將加強宣導讓業者申請張貼國產豬牛肉標章。

農業局今天也安排市長黃偉哲在「遠百中秋節農產伴手禮活動」記者會結束後，到遠百四樓「涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽餐廳」張貼國產豬肉標章；各地區公所為推動國產豬肉標章，也陸續前往申請餐廳為餐廳張貼國產豬肉標章，藉由公開的宣導引領更多的業者參與。

農業局表示，因應政府開放美豬進口，引發國人擔心吃到瘦肉精豬肉有害健康，台南市超前部署推動國產豬牛肉標誌政策，凡具有營利事業登記、商業登記、公司登記等文件之餐廳業者、食品業者、通路商、加工食品商等，均可向轄區公所申請標章，張貼於營業處所，讓消費者可以選擇優質國產豬（牛）肉品。

市長黃偉哲表示，申請標章業者必須百分百使用國產豬（牛）肉，若查有不實，將由衛生單位依相關法令查緝，未來業者若改用進口牛豬肉食材，應向原申請公所繳回標章，也期望有更多使用國產豬（牛）肉的相關業者，踴躍申請標示，讓消費者有多樣選擇，能更安心的享受美味國產肉品料理。