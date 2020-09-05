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夜市人生愛更多！雲林夜市慈愛會捐百萬給家扶助學
雲林家扶中心今天一口氣頒發555萬4千元助學金，高中職200人、大專272人共計472學生受益，協助家扶學子乘夢想飛翔，創造屬於自己的人生。
雲林家扶中心主委陳燦勳感謝疫情期間，各行各業受影響，但大家依然支持家扶助學，感謝雲林縣夜市慈愛會捐100萬元、節省母親喪葬費30萬元的雲林家扶副主委李萬吉也支持家扶助學，大家踴躍獻愛，讓家扶孩子感受滿滿溫暖。
此外，雲鳳獅子會捐10萬元、五條港安西府5萬元，以及宋瑞萍捐120萬元，還有萊杯咖啡音樂會匯集台塑六輕及獅子會300-D1區的83萬元鼎力相助。
值得一提的是由各地夜市攤商組成的雲林夜市慈愛會，一口氣捐助一百萬元，格外引人注目，協會理事長「眼鏡仔」代表頒獎，他低調表示，平平甘苦人更能體會貧窮求學苦！希望家扶孩子更上進，將來體會只要肯努力終有一天會出頭天的道理，更不忘初心幫助別人。
家扶自立青年吳冠德甫畢業於中興大學化學系研究所，與就讀台大李虹霏分享自己的成長歷程，強調無論知識或專業技能的學習，只要勇於前進就能擁有自己一片天。
吳冠德說，求學永遠是天分加努力，要了解自己的擅長，不要被為讀書而讀書侷限，什麼都可以學，一旦用得到就是高人一等的利器。政治與社工雙修的李虹霏則以「做了自己不喜歡的事，才能做自己喜歡的事情。」鼓勵家扶學子。
助學金高中職6000元、大專15000元，今年高中會考3A2B以上的人，額外加發「菁英獎」。全場的人施放象徵決心、成長、自信、勇敢、希望的氣球，緩緩升空，期許孩子追求夢想路上發光發熱。
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