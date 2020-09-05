聽新聞
test
0:00 / 0:00
新舊併存！斗南新火車站啟用 昭和年間的舊站保留活化
斥資1億9千萬元建造的雲林縣斗南火車站新站體今天剪綵啟用，美麗現代的新火車站與相鄰舊火車站形成鐵路歷史軌跡的對比，新站完成後打通前、後站，民眾搭火車或進出站更便利，由於斗南舊站是昭和年代在台灣最後建造的火車站，具歷史意義，未來將保留開發。
斗南火車站1903年營運名稱「他里霧驛」，1920年改名斗南站，1945年站房改建也是日治時代最後一個改建的火車站，這座木造古樸的火車站走過70多年時光，曾是無數人共同回憶，經立委劉建國爭取，台鐵於3年前在舊站旁動工建造新站體。
新火車站今天由台鐵局長張政源等人主持剪綵啟用，吸引不少鐵道迷到場拍照懷舊。張政源說，斗南火車站不再有前、後站之分，對市區發展很重要，舊站房已列歷史建築會完整保留，將來和雲林縣府、斗南鎮公所研商如何活化再利用，帶動地方發展。
立委劉建國說，新站啟用沒有前、後站阻隔，像是打通斗南市區發展的任督兩脈，帶來關鍵影響，將讓斗南經濟、運輸全面提升，尤其打破前後站藩籬，保留百年驛站，讓新舊車站並存，將是斗南重要的珍寶也是雲林驕傲。
雲林副縣長謝淑亞也表示，未來斗南舊站將會細心規畫，創造藝術人文、文化經濟的效益，躍升斗南發展動力。
今天有大批民眾前往見證新、舊車站任務交接，搶購台鐵局發售1000套紀念票，並蓋上紀念戳章，熱鬧又喜氣。現代流線設計的新車站，設有無障礙電梯及手扶梯，可從車站東、西兩側進出，車站前後站貫通，站內候車區有觀景落地窗，可欣賞火車進出站美景，同時也有特產超商，提供更便利的搭車環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言