滿滿海味！台南七股七寶宴連辦9年都秒殺 因菜色超澎派

台南七股海鮮節最受歡迎的七寶宴今天中午席開55桌，因使用「七股七寶」虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣，超澎湃的海鮮料理，連辦9年年年開放訂桌都秒殺，一桌5千元，吃過都讚不絕口 ，市長黃偉哲說，七股七寶宴舉辦9年來大受歡迎，市府現在幾乎不必補助舉辦經費，而民眾訂桌年年增加，1桌5000元，CP值超高，明年續辦七股七寶宴，還要擴大來辦。

台南市府觀光旅遊局和七股區公所合辦七股七寶宴，一開放網路訂桌就秒殺，今天在七股國小以打開七寶盒進行開幕，還有建功國小創意鼓陣、樹林社區黑琵學園、七股國小電音三太子及國樂團接力演出，有如吃辦桌般的熱鬧氣氛。

主廚由在地餐廳黑琵食堂楊惠欽理事長及總舖師陳振東聯手負責，以七寶海產入菜，今年的七寶宴創意菜色共計9道，菜色名稱由大文國小退休校長王明凱以食材及烹煮特色結合，每道菜都特別取了充滿詩意的菜名，讓現場民眾除了感受七股七寶的鮮美滋味外，也額外為七股七寶增添了文青味。

9道菜分別是七寶和風浪淘沙（虱目魚皮、烏魚子、白蝦、牡蠣）、思慕飲懷醃鄉情（虱目魚）、烏子滿堂躍盤飧（烏魚子）、 神雕弄夏手揚鮮（台灣鯛）、 斑點紅顏怡然樂（石斑）、白鷗飛飛處練彩霞（白蝦）、陶然裝蒜戲文蛤（文蛤）、瓜蒂綿綿水龍吟（龍膽石斑）、鴻運沖天迎登科（牡蠣）。。