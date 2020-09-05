嘉義昭惠口罩國家隊徵才 吸引4倍人數投履歷

嘉義縣政府今天舉辦徵才活動，現場42家企業、釋出1700多個工作職缺，其中嘉義縣唯一口罩國家隊昭惠實業公司徵才20人，求職者考量工作穩定、離家近，則有80餘人投履歷。

嘉義縣政府今天在人力發展所舉辦嘉義縣「109年度現場徵才活動」，包括台積電、群創、上銀科技、長榮文苑、棒棒積木飯店等42家企業、釋出1700多個工作職缺，約8成職缺薪資新台幣3萬元起跳，還有3家廠商提供102個最高60K以上職缺。

嘉義縣社會局勞工行政科長邱怡玟表示，嘉義縣唯一生產口罩的昭惠實業公司在現場設攤徵才20人，包括作業員、行政助理等職缺，月薪24K起跳，最高32K，今天共吸引80多名求職者投履歷。

邱怡玟指出，求職者認為若在昭惠公司上班，不僅工作穩定、交通便利，而且離家又近，不用離鄉背井到外地工作。

嘉義縣長翁章梁到現場關心徵才情形，他說，這次設攤徵才大多是嘉義在地優質企業，約8成職缺月薪3萬元起跳，還有3家廠商102個職缺起薪上看6萬元，跨足科技業、製造業、服務業、長照業，期盼吸引更多人才回嘉義縣就業。

翁章梁表示，嘉義縣政府大力招商，目前大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區，已有86家企業進駐，提供超過5000個工作機會，馬稠後第二期也開始招商，擴大在地就業，讓年輕人能返鄉工作。