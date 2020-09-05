台法4位各擅專長藝術家話繽紛 中埔鄉嘉檳文化館聯展

嘉義4位藝術家組成的藝文聯展，上午在中埔鄉嘉檳文化館開幕，參展者及作品:謝省民版畫、王嘉演水彩畫、尹貞油畫，以及法國齊方斯素描，合計37幅畫作件件精采。

中埔鄉長李碧菁、文化觀光局長許有仁、嘉市美術協會理事長鄭弘國、嘉市鐵道藝術發展協會理事長尹信芳、專業畫家陳政宏、李國聰、黃守正、戴明德等藝文界貴賓參加，嘉檳文化館成立12年，前年起以「諸羅新藝」為主題，集結新秀藝術家進行2年一次藝文邀請展。

謝省民亞洲大學視傳系教授，專長版畫、平面視覺，曾獲全國版印年畫第1.14.15.19屆首獎，也是全國美展評審委員。這次展出吉祥年畫創作內容包含三大類議題:「社會時事系列」、「台灣關懷系列」、「基督宗教系列」，藉年畫反映時事，表現時代新意義。

王嘉演朴子市人，在朴子經營「法國」婚紗，作品跟婚紗攝影一樣呈現優雅細緻質感，曾獲20餘個全國性美術競賽，水彩畫工細膩，擅長以生活上的人事物為題材，描繪出一幅幅細緻寫實畫作。

尹貞台藝大美術系畢業，赴美國芳邦大學攻讀藝術創作研究所後，返國任教稻江學院，專長美術創作、藝術欣賞、繪畫、素描、雕塑造形、色彩學，是穩健具創新精神藝術家，展出「光的追尋」系列作品，以繪畫表達個人信仰敬拜。

克里斯多福‧齊方斯來自法國，擅長裝置藝術領域，是法國知名音樂舞台劇的裝置藝術家，在法國與台灣舉辦過個人及聯展十餘場，2009年移居台灣，目前在嘉市經營「LeChat Noir小黑貓」餐酒館，展出作品多是取材大自然創作靈感。