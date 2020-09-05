路跑兼剷除小花蔓澤蘭還有錢賺！嘉義除蔓新森活起跑

林務局嘉義林區管理處「2020蔓跑-除蔓新森活」，上午在中埔鄉邑米社大，由縣長翁章梁、林管處長張岱、中埔鄉長李碧菁等鳴槍起跑，參加路跑同時剷除小花蔓澤蘭，共剷除309公斤，面積約1.6公頃，成果豐碩。

為讓民眾體驗外來種小花蔓澤蘭生長速度，設計「蔓」跑活動，吸引380人響應，參賽者認為既能提升運動風氣又能剷除「世界百大入侵種」小花蔓澤蘭，相當有意義。

翁章梁說，小花蔓澤蘭外來種，生長快速，生長特性會攀緣纏繞其他植物，使樹木無法行光合作用慢慢死亡，對環境生態影響很大，有「綠癌」惡名，小花蔓澤蘭9至10月開花，11至12月結果，每平方公尺可產生17萬顆種子，蔓延相當迅速，每年9至11月結果前為防治的最佳時機，採用人工連根拔除則是目前最有效的清除方式。

嘉義林管處長張岱表示，農委會訂每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，選定9月第1個周末為全國防治日；這次跑程單趟1.6公里，比照小花蔓澤蘭有「一分鐘生長1.6公里的雜草」稱號，用距離讓跑者了解入侵植物生長極快特性。